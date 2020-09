Diretor do IAC toma posse como membro titular da Academia Brasileira de Ciências

O pesquisador e diretor-geral do Instituto Agronômico (IAC), Marcos Antônio Machado, tomará posse como membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) nesta quarta-feira, 23. A apresentação dos novos membros será a partir das 20h, durante a Reunião Magna Virtual da ABC, que vai até 2 de outubro. Com o tema "O Mundo a partir da covid-19", o evento terá tradução simultânea. Veja aqui a programação.



Os membros titulares da ABC são cientistas com destacada atuação científica, radicados no Brasil há mais de dez anos. Machado é diretor-geral do IAC desde 24 de janeiro de 2019 e pesquisador do Instituto na área de citricultura. Foi diretor do Centro de Citricultura "Sylvio Moreira" do IAC de 17 de maio de 2003 a 1º de agosto de 2018, quando se tornou diretor-técnico do Centro de Programação de Pesquisa do IAC. É agrônomo formado pela Universidade de Brasília, em 1978, tem mestrado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, em 1981, e doutorado em Agronomia, pela Justus Liebig Universitat, Giessen, na Alemanha, em 1987.



Segundo Machado, a Academia é o fórum mais qualificado, científico e tecnologicamente, não só no Brasil como em todo o mundo. "Ser eleito significa ser aprovado pelos seus pares nesse elevado fórum, é um reconhecimento mundial, sinto-me particularmente contente de estar na Academia, principalmente porque represento um dos setores mais importantes do Brasil, que é a agricultura", avalia.



A relação dos novos membros titulares da ABC resultou da eleição na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 3 de dezembro de 2019, na Sede da ABC, no Rio de Janeiro. Não fosse a pandemia, a posse dos novos Acadêmicos teria sido realizada na Capital carioca, na Escola Naval, em maio passado.