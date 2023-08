677

A funkeira estava internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, desde julho Redes Sociais/Reprodução Morreu neste domingo (13/8) MC Katia, veterana do funk, aos 47 anos. A funkeira estava internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. A informação foi dada pela vereadora e ex-funkeira Verônica Costa, em seu perfil no Instagram.

“É com muita tristeza que venho comunicar que a nossa querida Katia partiu. Sei que devo entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quero falar pra todos vocês que acompanharam e oraram por ela que nada é em vão. Só o amor nos fortalece!”, escreveu Verônica.

O marido da funkeira usou os stories do Instagram para confirmar a morte de Kátia. “É com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do grande amor da minha vida, Katia”.

A também funkeira Tati Quebra Barraco usou as redes sociais para fazer uma homenagem à amiga. “MC Katia você é o funk, você é a rainha da favela, você é a voz, você sou eu, e eu sou você. Nós e tantas outras fizemos essa história. Você viverá eternamente em mim e no funk. A Katia de Melo, minha amiga, um até logo”.

Katia deu entrada na unidade hospitalar no início de julho para retirar um mioma de 5cm do útero. Diagnosticada também com trombose, a funkeira já havia comunicado aos seus seguidores que seria preciso amputar parte de um dos seus pés. Primeiro, amputou mais da metade do pé, dias depois, a perna acima do joelho.

MC Katia surgiu no cenário do funk no início dos anos 2000. Na época, mãe solteira e trabalhando como auxiliar de serviços gerais, ela deu voz às mulheres de comunidades e se projetou com o batidão “Ata Vai me Pegar”.