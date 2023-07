Dia do Funk: MG é o 3° estado que mais consome o estilo musical

677

Dia do Funk é comemorado nesta quarta-feira (12/7) (foto: Vincent Rosenblatt/Agência Olhares) Nesta quarta-feira, 12 de julho, é comemorado nacionalmente o Dia do Funk, gênero musical que ainda enfrenta várias barreiras de preconceito. Apesar disso, o ritmo carioca tem conquistado espaço inimaginável no país e até mesmo no exterior. Minas Gerais, por exemplo, é o terceiro estado que mais consome o estilo musical no Spotify, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro.





São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Distrito Federal Ceará Bahia Goiás Pernambuco

Exterior

O Funk foi o gênero musical do Brasil mais exportado em 2022. De acordo com a Retrospectiva do Spotify, o estilo carioca foi o preferido no exterior, enquanto o Funk ostentação ocupou a quarta posição do mesmo ranking.





Juntos, os estilos somam um aumento de 33% em streams fora do país, considerando o período de junho do ano passado a junho deste ano. Veja os países que mais consumiram o Funk carioca e Funk ostentação no Spotify em 2022:

Portugal Estados Unidos Itália França Argentina

O aplicativo de música também listou os artistas brasileiros de Funk carioca e Funk ostentação mais populares em 2022:

Mc Kevinho MC L da Vinte MC Gury MC Fioti Pedro Sampaio

As faixas dos dois estilos de funk mais populares no exterior encerram a seleção de Spotify sobre o desempenho do funk brasileiro no aplicativo em 2022. Confira:

Parado no Bailão, por MC Gury, MC L da Vinte Olha A Explosão, MC Kevinho Bum Bum Tam Tam, por J Balvin, Juan Magán, MC Fioti, Stefflon Don No_se_ve.mp3, por Emilia, LUDMILLA, ZECCA DANÇARINA, por Anitta, Dadju, Mc Pedrinho, Nicky Jam, PEDRO SAMPAIO