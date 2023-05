Funk é protagonista: Grupo Corpolítico estreia espetáculo Barravento

677

(foto: Gilberto Goulart)





Com uma narrativa musical composta por dança contemporânea e releituras dos movimentos Soul e Passinho de BH, o grupo Corpolitico apresenta o espetáculo Barravento que traz uma linha cronológica das sonoridades afro brasileiras até chegar ao funk nacional da atualidade, enfatizando suas raízes nos ritmos do candomblé, Barravento e o Congo de Ouro. A estreia de Barravento será na sexta-feira (19/05), às 20h, no Teatro Francisco Nunes. A entrada é gratuita.





Barravento surgiu da proposta do evento Ocupar Espaços em 2019, realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). A convite da ONG Oficina de Imagens, o grupo CorpolItico traçou um diálogo entre dança e tecnologias experimentais de iluminação, tendo o funk como tema central, com o intuito de trazer protagonismo às emergentes manifestações das juventudes. "O espetáculo Barravento vem pra ser algo divertido, pra quem dança e pra quem assiste, e principalmente dar protagonismo a diversidade de corpos, ritmos, expressões, vistas a margem muitas vezes, e de forma muito séria propomos a despretensão. A cena artística precisa entender que o público se sente distante, e pouco representado, a juventude se interessa por aquilo que está próximo e essa foi a maior inspiração para a criação do espetáculo: algo que despertasse o interesse dos jovens que ocupam o Centro de Referência de Juventudes", explica um dos diretores artísticos, Leonardo Molina.









Com nove bailarinos em cena, Barravento remonta a um percurso transatlântico dos ritmos e gestos, trazidos do povo Bantu, Malê, Yoruba, Nagô. Inspirado nos ritmos do candomblé que originou o funk como é conhecido hoje, os bailarinos mergulham em sonoridades, demonstrando profundo respeito à natureza, aos ancestrais, e à infinita possibilidade das juventudes. A produção faz uma linha abstrata homenageando culturas periféricas e dando palco às singularidades emergentes. O projeto é realizado pelo Edital Lmic 2020 - Fundo Municipal de Cultura.









"Além das sonoridades africanas, também referenciamos o espetáculo no filme Barravento, do diretor Glauber Rocha, que conta o romance de um pescador que recebe a benção da Iemanjá para navegar nos mares com a tripulação e garantir alimentação e renda da população local. O pescador abençoado não pode se relacionar com outras pessoas, senão perde a bênção e se torna vulnerável aos males que podem ocorrer quando em alto-mar. O pescador cai em tentação e se relaciona carnalmente com uma moradora local, perdendo a benção e trazendo vulnerabilidade para toda vila", explica Rudson Rocha, um dos diretores artísticos da montagem.





Serviço

Espetáculo Barravento





13/05 às 20h00: Apresentação poket Centro Cultural Venda Nova

R. José Ferreira dos Santos, 184 - Jardim dos Comerciários BH/MG 31640-060





17/05 às 19h00: Apresentação poket Viaduto das Artes

Av. Olinto Meireles, 45 - Barreiro BH/MG 30640-010





18/05 às 14h00: Apresentação poket Parque Lagoa do Nado

R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã BH/MG 31710-230





19/05 às 20h00: ESTREIA CHICO NUNES

Av. Afonso Pena, 1321 - Centro, BH - MG, 30130-002





ENTRADA GRATUITA