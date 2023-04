Atores chafurdam na lama na peça "Tom na fazenda", que chega a BH

Sempre achei curioso esse cenário que, de repente, vai subindo na gente. Ou seja, estou me sujando de cenário, estou me vestindo de cenário. É o cenário que está me engolindo. A leitura que eu faço disso é que essa é a lama na qual todos nós estamos chafurdando. Todos nós estamos afundando, mas não conseguimos ver Armando Babaioff, ator



Foi em 2014, depois de sair de uma sessão de cinema com um amigo, que o ator Armando Babaioff ficou sabendo da existência do filme "Tom na fazenda" (2013), dirigido pelo canadense Xavier Dolan. "Meu amigo me disse que gostou tanto desse filme que assistiu até o fim dos créditos, onde viu que a obra era baseada em uma peça de mesmo nome, do Michel Marc Bouchard", diz Babaioff.









Encontrou uma versão em inglês, baixou, leu e gostou tanto que resolveu traduzi-la no intuito de montar o espetáculo no Brasil. “Eu já estava procurando algo para montar. Aí a peça caiu no meu colo dessa maneira”, conta.





Com direção de Rodrigo Portella (mesmo diretor de "Ficções", estrelado por Vera Holtz, em cartaz no CCBB-BH), “Tom na fazenda” cumpre curta temporada em Belo Horizonte, no Cine Theatro Brasil Vallourec, desta sexta-feira (27/4) a domingo.



Funeral









Não bastasse o constrangimento da situação, as coisas pioram para Tom quando ele passa a ser alvo de hostilidades e mentiras do cunhado e acaba estabelecendo uma relação de dependência com a família do companheiro morto.





“É um texto que, de alguma maneira, aborda a homofobia, mas não é uma peça panfletária”, diz Babaioff. “Ela mostra a origem do mal, a origem dessa decadência humana, por meio desses personagens, da humanidade deles - ou da falta de humanidade deles”, observa o ator.





A deterioração humana citada por Babaioff é simbolizada em cena pela lama que configura o cenário da peça - são 115 kg de areia e 15 kg de argila escolar. Mais que apenas cenário, a lama, à medida em que vai sujando os atores, passa a ser figurino e maquiagem.





“Sempre achei curioso esse cenário que, de repente, vai subindo na gente. Ou seja, estou me sujando de cenário, estou me vestindo de cenário. É o cenário que está me engolindo. A leitura que eu faço disso é que essa é a lama na qual todos nós estamos chafurdando. Todos nós estamos afundando, mas não conseguimos ver”, avalia Babaioff.





Paris-Villette “Tom na fazenda” fez uma estreia tímida, no Rio de Janeiro, em março de 2017, num teatro com capacidade para 54 pessoas - o que contrasta com apresentações recentes da peça em Natal, onde lotou os 1.000 lugares de um teatro. Com encenações pelo interior do Brasil e também no exterior, já foram realizadas 276 apresentações para um público que soma mais de 45 mil pessoas.





O espetáculo esteve recentemente em cartaz em Paris, no Théâtre Paris-Villette, com sessões em português (com legenda). “Ao mesmo tempo em que a gente estava lá na França, com uma peça que discute a homofobia, a coragem e a verdade - e que, no fundo, aborda algo mais complexo, que é o patriarcado, responsável pelos outros tipos de violência - com um título em português, atores brasileiros e um estilo de interpretação que não é o que eles estão acostumados, a gente está falando de decolonialismo”, diz o ator.





“Estamos saindo da colônia e jogando na cara dos colonizadores o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Não nos portamos na França como exóticos, ou como os brasileiros que ganharam uma oportunidade. Não, a gente estava lá num lugar de destaque”, afirma.





Em janeiro do ano que vem, a trupe retorna à Europa, para uma turnê de quatro meses pelo interior da França, Suíça, Bélgica, Marrocos e Portugal.





“TOM NA FAZENDA”

Texto de Michel Marc Bouchard. Direção: Rodrigo Portella. Com Armando Babaioff, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary. Nesta sexta (28/4) e sábado, às 21h, e domingo (30/4), às 20h. No Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas 315, Centro). Ingressos à venda por R$ 80 (plateia 1B / inteira) e R$ 70 (plateia superior / inteira) na bilheteria do teatro ou pelo site do teatro . Meia-entrada na forma da lei. Mais informações: (31) 3201-5211.

No espetáculo, o publicitário Tom (papel de Babaioff) sai de sua cidade para ir ao funeral de seu companheiro, na fazenda em que vive a família dele. Contudo, o que Tom não sabia, e só descobre ao chegar no local, é que o companheiro nunca havia mencionado para a mãe (Soraya Ravenle) e o irmão (Gustavo Rodrigues) que era casado. E, muito menos, com outro homem.