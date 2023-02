Rihanna leva funk para SuperBowl: 'Muito bom ser brasileiro'

Internet elegeu o remix de Rude Boy em funk como um dos pontos altos da noite (foto: ANGELA WEISS / AFP)







O remix de 'Rude Boy' em funk foi feito por Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean, de 20 anos. A versão viralizou no Tiktok em 2021. Em entrevista ao G1, ele contou que recebeu mensagens "desesperadas" do time da Rihanna para conseguir a autorização da música para tocar no show.





O @kleanmusicofc produzindo o remix funk de Rude Boy da Rihanna. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u2764%uFE0F pic.twitter.com/bzFs9xde31 %u2014 Walber Sousa (@walbersousaa) February 13, 2023





%uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFC avisa que é o funk %uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFC é nois rihanna sua monstra https://t.co/4lVKC7nq7u %u2014 MC Hariel (@oficialharielmc) February 13, 2023

Artistas brasileiros, como a cantora Anitta e o MC Hariel, elogiaram o show de Rihanna e a escolha de levar o funk para o palco do Super Bowl.





Leia mais: Sete anos depois, Rihanna tem retorno épico e anuncia nova gestação A apresentação teve os maiores sucessos da carreira de Rihanna em um cenário vermelho e branco que se divide entre chão e estruturas suspensas no estádio.

Após cinco anos longe dos palcos, a cantora Rihanna se apresentou no intervalo do Super Bowl, final da FNL, na noite desse domingo (12/2). Em um show histórico, a artista flutuou pelo estádio, anunciou a segunda gravidez e usou uma batida de funk na música ‘Rude Boy’.