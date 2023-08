677

Rita Lee com o neto Arthur, com 2 anos, filho de Antonio Lee e da escritora e influenciadora Camila Fremder Instagram/Reprodução Rita Lee segue sendo celebrada por fãs e um de seus maiores admiradores é o seu marido, o músico Roberto de Carvalho. Na madrugada deste sábado (12), ele comoveu internautas ao compartilhar nas redes sociais um vídeo inédito da cantoa, no qual ela aparece brincando com o neto, Arthur, quando ele ainda era um bebê.



Hoje com cinco anos, Arthur é filho de Antonio Lee e da escritora e influenciadora Camila Fremder. Rita Lee faleceu aos 75 anos no dia 8 de maio, dois anos depois de um diagnóstico de câncer de pulmão.

No vídeo publicado pelo marido no Instagram, Rita segura o neto no colo, conversa com uma voz tranquila, dá risada e beija a bochecha do pequeno. Durante a cena, Arthur, ainda sem falar, olha para a avó várias vezes com um sorriso no rosto.





A publicação comoveu fãs, que deixaram mensagens de agradecimento a Roberto de Carvalho. "É tanto amor que transborda o digital", escreveu uma internauta. Já são mais de 200 mil visualizações e 70 mil curtidas no Instagram.



Leia: Câncer de pulmão que matou Rita Lee é o 2º mais mortal entre mulheres



Celebridades também demonstraram seu carinho. "Que cena mais linda! É só ternura e amor!", comentou a atriz Patrícia Pillar. "Nosso amor por vocês, por essa família, amor maior de Rita!", disse a cantora Paula Lima. A mãe de Arthur, Camila Fremder, escreveu: "ah, que amor".