Músicas inéditas de Rita Lee são descobertas em arquivos

As músicas de Rita Lee não chegaram a ser gravadas. (foto: Paulo Vasconcelos/Divulgação)

O pesquisador Renato Vieira encontrou três músicas inéditas de Rita Lee, que datam de 1975, ano em que a cantora lançou o álbum 'Fruto Proibido'. As canções, intituladas 'Disfarce', 'Anjo da Vanguarda' e 'The Old Friend', escritas em parceria com Luiz Sérgio Carlini, foram descobertas no Serviço de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) após o falecimento da artista no mês passado.





Vieira relata ter achado as composições por acaso, durante suas investigações nos documentos digitalizados do SIAN. Ele explica que gosta de explorar arquivos como passatempo e menciona que o site do SIAN não é intuitivo, o que dificulta a busca por informações. Segundo o pesquisador, é necessário abrir cada documento, que aparecem apenas como códigos, para descobrir o conteúdo.





Na época da ditadura militar no Brasil, artistas eram obrigados a enviar suas músicas para análise da censura. O SIAN reúne documentos digitalizados do Arquivo Nacional, incluindo letras de músicas analisadas pelos censores. As músicas de Rita Lee foram aprovadas, mas nunca chegaram a ser gravadas.





As letras não gravadas aparecem na mesma pasta de composições que Caetano Veloso gravou para o álbum 'Jóia', lançado no mesmo ano. Algumas das músicas de Rita Lee que entraram no 'Fruto Proibido', como 'O Toque' e 'Cartão Postal', também fazem parte dessa pasta. Vieira acredita que muitas músicas acabaram 'sobrando' no processo de seleção para os discos devido às restrições da censura.





O álbum 'Fruto Proibido' foi lançado pela Som Livre, mas os documentos encontrados possuem o carimbo da gravadora Phillips, onde Rita Lee estava vinculada na época. Em um trecho de seu novo livro 'Outra Autobiografia', lançado no mês passado, Rita menciona que deixou a Phillips devido às tentativas dos executivos de mudar seu comportamento e estilo.

Em 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão, e após tratamentos, a doença entrou em remissão em abril de 2022. A cantora foi velada no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio.