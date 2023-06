Tiktoker tem conta banida depois de chamar Anitta de vulgar

677

Jovem tiktoker disse que Anitta reforça a imagem hipersexualizada das brasileiras e despertou a ira dos fãs da cantora (foto: VALERIE MACON / AFP e Reprodução / redes sociais)

Conhecido como Gringo Carioca, o jovem tiktoker João Pedro teve sua conta banida na plataforma de vídeos curtos nessa quarta-feira, 31/5. Ele havia feito um vídeo em que pede para os mais 1,4 milhão de seguidores o ajudarem a manter o perfil, após ter sido denunciado por fãs da Anitta após chamá-la de vulgar.

%uD83D%uDEA8 VEJA: TikToker que acusou Anitta de ser responsável por sexualizar as mulheres brasileiras nos Estados Unidos fez vídeo aos prantos após ter sua conta derrubada pelos fãs da cantora. pic.twitter.com/k6HdWF6Zx2 %u2014 POPTime (@siteptbr) May 31, 2023

Na postagem, o jovem, que é do Rio de Janeiro e mora nos Estados Unidos, conta o que os americanos acham dos brasileiros. Ele disse que alguns locais hipersexualizam as mulheres de nosso país, por conta da cantora Anitta e sua imagem sensual.

“Eles pensam também que toda menina brasileira é muito vulgar. E tipo assim, muito por influência da Anitta porque ela sempre gosta de sempre aparecer com roupas mais curtas e rebolar a bunda. Eles pensam que todas as brasileiras são assim, não são todas assim”, disse o influenciador no vídeo.

Em outro trecho, ele diz que aquela não é uma opinião pessoal, mas a sua vivência, “Não é generalizando, eles generalizam total! Inclusive cara, um vídeo que eu fiz falei assim: ‘O que você pensa sobre o Brasil?’. Aí um dos americanos falou: ‘Bunda, bunda’. Tipo falando das bundas, tá ligado? É só uma curiosidade! Não me cancelem não, tá? Estou falando sobre minha vivência e o que eles acham. Não estou falando nem que é bom, nem que é ruim. Fica aí a decisão de vocês!”, afirmou em outro trecho.

%uD83D%uDEA8 Influencer que fez vídeo afirmando que os estadunidenses tem uma visão sexualizada do Brasil por conta da Anitta teve sua conta banida do TikTok. pic.twitter.com/cwZEUbeh6j %u2014 POPTime (@siteptbr) May 31, 2023

Depois da repercussão do vídeo, o Gringo Carioca chegou a postar prints de fãs da Poderosa discordando de sua fala e alertando os seguidores para a suspensão da sua conta. “Eu preciso muito de vocês, mano! Estão tentando me cancelar de tudo que é jeito. Olha a notificação que eu recebi hoje: o TikTok me baniu de editar o meu próprio perfil. Estou morrendo de medo do que vai acontecer nessas próximas 24 horas. A minha conta corre o risco de ser banida por causa dos fãs da Anitta. Eu não falei nada demais, mano! Não é possível que vocês não conseguiram entender o que eu disse”, se defendeu horas antes.

Ele disse que fez uma conta reserva e pediu aos seguidores para apoiarem o novo perfil.“Mano, a gente não pode deixar que um grupinho da Anitta destrua minha conta. Não pode! Eu não fiz nada de errado e vocês sabem disso. Eu só falei da opinião dos americanos, eu deixei bem claro no vídeo. Eu não tenho essa opinião! Eu não falei se é certo, se é errado e eu só falei o que eles acham”, ressaltou.

A conta de João Pedro segue suspensa. No Instagram, ele resolveu privar o perfil e, na sua bio, disse que a verdade dói e que é hora de recomeçar.