Zé Neto expõe desentendimento com Anitta e detalha atritos em shows

Após criticar Anitta, Zé Neto foi investigado pelo Ministério Público na chamada 'CPI do Sertanejo'. (foto: Instagram/Reprodução)

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, compartilhou em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, que houve desentendimentos com a cantora Anitta antes das declarações que deram origem à chamada 'CPI do Sertanejo'. De acordo com o sertanejo, os conflitos começaram nos bastidores de shows em Belo Horizonte e João Monlevade, em Minas Gerais. Conforme relatado, Anitta havia solicitado empréstimo do equipamento da dupla, porém decidiu modificar a configuração de última hora. Zé Neto afirmou que seu produtor não autorizou a mudança, mas Anitta realizou sua apresentação com as luzes apagadas.





Em outro episódio, o cantor mencionou um problema causado por música alta no camarim da dupla. Segundo Zé Neto, uma pessoa da equipe de Anitta, com comportamento rude, bateu no camarim deles. O sertanejo pediu desculpas e aumentou ainda mais o volume da música. Além disso, durante uma apresentação em Imperatriz, no Maranhão, Zé Neto descobriu que Anitta havia criticado a equipe da dupla sertaneja. O motorista da van que transportava os artistas relatou o ocorrido.





Diante dos fatos, Zé Neto confessou que passou a ter antipatia pela cantora. Contudo, o artista voltou a pedir desculpas pelos comentários feitos sobre Anitta em um show em Sorriso, no Mato Grosso, e expressou desejo de conversar e superar as diferenças.





Em maio do ano passado, durante uma apresentação em Sorriso, Zé Neto criticou Anitta e a Lei Rouanet, gerando a 'CPI do Sertanejo'. O Ministério Público investigou cantores, incluindo a dupla Zé Neto e Cristiano, por cachês milionários em cidades do interior do Brasil sem saneamento básico. Após a repercussão, Zé Neto pediu desculpas à artista e afirmou que espera ter uma conversa franca entre os dois, longe de polêmicas.