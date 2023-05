Bianca Andrade, a Boca Rosa, mostra mansão avaliada em R$ 18 milhões

677

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou um novo tour de sua mansão, localizada na Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo. O imóvel, avaliado em R$ 18 milhões, ficou famoso por ter um aquário com tubarões, o que lhe rendeu o apelido de 'Casa do Tubarão'. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Bianca destacou que já libertou os tubarões e fez uma brincadeira com uma publicação sobre a mansão antes de comprá-la.





No vídeo, Bianca mostra a parte interna da casa e promete um próximo vídeo com detalhes do exterior. Entre os destaques da mansão estão o aquário, que se estende por dois cômodos e agora abriga cardumes, além de um cinema.





Iniciando o tour, a influenciadora apresenta seu escritório, que possui uma mesa feita de madeira entalhada. Bianca menciona que o local impressionou bastante a cantora Juliette durante sua visita. O escritório é decorado com pedras e capas de revista e possui uma parte do famoso aquário, que se divide entre a sala e o escritório.





Na sala, as paredes são feitas de vidro e outra parte do aquário pode ser vista. Boca Rosa comenta que muitos seguidores questionaram a privacidade da casa e que chegou a pensar em colocar cortinas, mas optou por manter as paredes de vidro. No aquário, agora há cardumes em vez de tubarões.





Em seguida, Bianca mostra a cozinha, com uma coifa retrátil e panelas da marca Le Creuset, cujos itens podem custar mais de R$ 2 mil. A mansão possui um único andar com cômodos integrados e um corredor com uma cozinha que facilita a alimentação do filho Cris durante a noite.

A casa está localizada na Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo. (foto: Instagram/Reprodução)





O quarto de Cris conta com uma cama king size, acesso direto à brinquedoteca e vista para o haras em frente à mansão. Já o quarto de Bianca é todo de vidro e é equipado com uma esteira, frigobar e cafeteira, além de dois closets, um para roupas do dia a dia e outro para peças usadas como influenciadora.





O banheiro principal também é de vidro, mas possui películas e persianas para garantir a privacidade. Bianca ainda mostra um massageador para os pés, comprado para usar enquanto utiliza o banheiro. A mansão também conta com um cinema, com seis poltronas duplas, um frigobar e um carrinho de pipocas e doces para visitantes.