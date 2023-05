Rita Lee revela experiência sobrenatural e fantasma bem-humorado em livro

677

Rita Lee recorda a história no livro Outra Autobiografia. (foto: Helvécio Carlos/EM/DA Press)

No livro Outra Autobiografia, publicado pela Globo Livros na última semana, a falecida Rainha do Rock, Rita Lee, compartilhou diversos episódios de sua vida, incluindo uma experiência sobrenatural ocorrida nos anos 1970, quando estava a caminho do Guarujá pela via Anchieta, acompanhada de sua cachorra Danny.





Ela narra que, durante a viagem, avistou um jovem caminhando tranquilamente pelo acostamento, no sentido oposto ao seu. O rapaz chamou a atenção de Rita por seu semblante sereno e olhar fixo à frente. Pouco tempo depois, ela se deparou com um carro parado na transversal e um homem saindo dele para socorrer outro que estava caído no chão.





Rita prontamente parou seu jipe e se ofereceu para ajudar, momento em que o homem, visivelmente desesperado, revelou ter atropelado e matado acidentalmente uma pessoa. Para surpresa da cantora, a vítima era exatamente o mesmo rapaz que ela havia observado minutos antes. 'Mistérios sempre hão de pintar por aí', refletiu Rita, citando Gilberto Gil.





A artista também recordou outra história envolvendo um casarão de sua infância, localizado na Vila Mariana. Ela contava casos sobre a casa quando, de repente, um relógio de seu pai, parado há anos, emitiu um som. A cantora afirmou não acreditar em fantasmas, mas ressaltou, em tom bem-humorado, que eles parecem ter senso de humor.