'Succession' chega ao fim e fãs elogiam a obra nas redes sociais

Episódio final de 'Succession' foi ao ar na plataforma de streaming HBO neste domingo (28/5) e arrancou elogios da web (foto: Reprodução)

Os fãs de ‘Succession’ puderam, enfim, saber o desfecho da disputa pelo trono da série e não se decepcionaram. Após o episódio final do seriado ter sido lançado na HBO neste domingo (28/5), internautas inundaram as redes sociais com elogios e críticas positivas sobre o último episódio.





“O final de ‘Succession’ foi perfeito! Uma das melhores séries que eu já assisti", comentou um perfil nas redes sociais.









'Amor platônico' revela que é possível ficar só na amizade O termo ‘Succession’ esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (29/5). Isso porque, fãs dedicaram-se a parabenizar a série, que chegou ao fim com um episódio que, assim como toda a trama, deixou um gostinho amargo. Porém, para os fãs, o desfecho não poderia ter sido melhor, já que toda a história se passa em torno de um drama familiar difícil de digerir.



Succession nos presenteando com um final amargo. Mas teria como ser diferente? Não! A série sempre foi isso, reviravoltas, traições e atitudes complexas de personagens sem escrúpulos



Que episódio final maravilhoso e amargo, do jeitinho que só Succession proporciona. #Succession pic.twitter.com/TT4ZBanHjU %u2014 O viado veste prada (@GGamads) May 29, 2023







Há quem diga que ‘Succession’ é uma das melhores séries de TV, se não, a melhor, já produzida nos últimos tempos. Aclamada pela crítica e pelo público, a narrativa que conquistou tantas pessoas mostra a negociação de bilionários inescrupulosos da área de informação que podem influenciar o curso de uma democracia. Isso tudo envolvendo um drama familiar, no qual três irmãos disputam pelo poder e pelo controle de uma grande empresa.

#Succession de fato atualizou o patamar do que é %u201Cconteúdo de qualidade%u201D na TV.

Destacou-se pelo elenco brilhante; roteiro complexo e atual; o uso ousado de câmera voyeurística; o improviso dos atores em longos e belos planos sequência; e a trilha sonora.

UMA OBRA PRIMA DA TV %uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/9hcw2DB6JD %u2014 Gui Andrade (@guiguinhuu_) May 29, 2023 %u201CEu amo vocês. Mas vocês não são pessoas sérias.%u201D

No final, Logan Roy estava certo e esse era o melhor final possível. Com a terrível amargura da realidade. Série impecável! #Succession pic.twitter.com/sKUzWb55xE %u2014 |Clara| (@clastph) May 29, 2023







Com o final da série, muitos fãs ficaram desolados.

Dia 1 após a finale de #Succession me encontro em situação de Kendall Roy pic.twitter.com/MWf5ev31gB %u2014 lucas. (@lucas_caarvalho) May 29, 2023







Apesar do encerramento, a produção é considerada pelos fãs uma das melhores e pode-se dizer que terminou no auge. Com apenas quatro temporadas, o seriado arrecadou dezenas de prêmios, inclusive o Emmy de melhor série dramática, além de ser uma das queridinhas do público.