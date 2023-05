Henrique Portugal lança 'Impossível', seu EP solo pós-Skank

677

EP solo de Henrique Portugal, "Impossível" já está nas plataformas. Álbum, segundo o músico, fecha parte de um novo ciclo pós-Skank





Depois de lançar seis singles, o cantor, compositor e tecladista Henrique Portugal, ex-integrante do Skank, chega ao EP solo “Impossível”. O disco traz as participações de Marcos Valle, Frejat e do mineiro Marcelo Tofani, parceiro na canção “Sonhei com você”, quinta faixa do disco. As músicas estão rodando nas principais plataformas de áudio e seus respectivos vídeos também já estão disponíveis no YouTube.





CAMINHOS O artista adianta que seu próximo álbum será com a Solar Big Band. “Então, é exatamente o fechamento da primeira parte de um novo ciclo, já pensando no meu período pós-Skank. Estou muito feliz, porque, na verdade, a faixa que da nome ao EP é uma música minha com o Gustavo Drumond, que aponta um caminho diferente. Eu não era o vocalista do Skank, tinha um papel diferente dentro da banda, mas agora assumi as vozes e também a minha leitura do que falo. A grande frase para mim é o refrão da música ‘Impossível’, que diz: ‘E quando o sol aparecer/ o que é impossível, deixa de ser’.”





E é exatamente isso que Henrique Portugal quer: construir uma nova história. “De uma maneira diferente de tudo que fiz que é cantar, mudar a minha posição no palco e a minha relação com a música”, ressalta. “Isso é uma transformação que vim aprendendo ao lançar as minhas canções. É uma visão diferente das músicas, pois agora a canção é minha, a voz é a minha e isso é uma grande descoberta. Uma coisa tem me deixado muito feliz, que é poder, depois de tantos anos, pensar na música de uma forma diferente. Agora, é o protagonismo, a minha voz e isso é, na verdade, uma liberdade. E é interessante isso, acho que eu, com uma história tão feliz, como a do Skank, acredito que criarei um novo caminho.”





DIVERSÃO E ARTE O músico ressalta que também quer falar para a sua geração, para pessoas que cresceram junto com a história musical do tecladista. “Há uma coisa que digo sempre que a Adele também fala, que é fazer música para gente adulta. Fazer músicas para pessoas que estão na minha idade, que têm os valores, as dúvidas, as necessidades que tenho e que são diferentes de quando eu era jovem, de quando o Skank falava de outras coisas. É legal e gosto disso, de ter o piano como foco central.”





Henrique relembra ainda que já mudou de carreira para ser músico – antes do Skank, ele trabalhava em uma multinacional. “Larguei tudo para realizar meu sonho, e o que estou fazendo agora é exatamente fazer isso de novo, mas de uma outra forma.”





Para o músico, sonhar é estar vivo. “A partir do momento em que você para de sonhar, há alguma coisa errada. Continuo sonhando e quero me divertir também. Tudo que fiz até agora, obviamente, que aproveitei muito, pois sempre fiz o que quis, escolhi a minha profissão e corri atrás. Mas agora, fazendo isso de uma forma diferente, com toda uma história já realizada, com toda uma história criada, quero me divertir mais. E me divertir com as pessoas que gostam de viver bem a vida e que a curtem. Minha música começou antes do Skank e vai continuar depois, está ótimo.”