Princesa Charlene exibe novo visual em evento de Fórmula 1 em Mônaco

A princesa era conhecida pelos cabelos loiros. (foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

No último domingo (28/5), a princesa Charlene de Mônaco marcou presença no Grande Prêmio de Fórmula 1 e chamou a atenção com seu novo visual: madeixas em tom de castanho escuro. A ex-atleta olímpica de natação era famosa pelos cabelos loiros e já havia até platinado os fios anteriormente.





Mãe dos gêmeos Jacques e Gabriella, de 8 anos, Charlene é conhecida por inovar no estilo capilar, mesmo que nem sempre agrade críticos e súditos. Há cerca de um ano, a princesa adotou um corte curto e platinado, descrito pelo portal Pop Sugar como um 'corte de duende'.





Durante a premiação de Fórmula 1 em Mônaco, Charlene e o príncipe Albert apareceram juntos, com a ex-nadadora exibindo seu novo visual. No entanto, no fim de 2020, ela surpreendeu novamente ao raspar a lateral da cabeça. Na ocasião, o cabeleireiro Brad Allen foi consultado pelo jornal Daily Mail e classificou o corte como 'terrível', chegando a dizer que parecia ter sido feito por um de seus filhos gêmeos.





Segundo a revista Here, citada pela publicação portuguesa Flash!, Charlene vive sob o efeito de medicamentos há 9 anos para lidar com a pressão da mídia e da família real. Vale lembrar que a princesa tentou fugir duas vezes antes de se casar com Albert em julho de 2011. As tentativas não tiveram sucesso e o casal se uniu oficialmente, embora fontes afirmem que eles vivem apenas de aparências diante das câmeras.