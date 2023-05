Juliana Alves desabafa após eliminação na Dança dos Famosos

677

Atriz compartilhou foto ao lado de Bruno Diaz. (foto: Reprodução/Redes sociais)

Juliana Alves manifestou sua insatisfação e tristeza após ser eliminada da Dança dos Famosos no último domingo (28/5). Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado de seu professor e parceiro de dança, Bruno Diaz, e expressou seus sentimentos em relação à saída da competição em um texto emocionado.





Juliana relembrou os desafios enfrentados desde o início do programa e destacou a força da ancestralidade e cultura presentes em sua apresentação de salsa com Bruno. A atriz ressaltou que, apesar da dificuldade, ambos se dedicaram ao máximo para se superarem e conquistaram o público com sua performance.





A artista comentou sobre o momento em que soube do empate e acreditou que conseguiriam superar a situação. No entanto, a eliminação gerou frustração e desapontamento não só para ela, mas também para aqueles que a acompanhavam nos bastidores. Com 20 anos de carreira, Juliana afirma que aprendeu a lidar com derrotas, mas não deixou de se sentir triste com o resultado.





Em seu desabafo, Juliana Alves ressalta a importância de seu trabalho enquanto mulher negra e a luta por vitórias coletivas. Ela também aproveitou para elogiar seu parceiro de dança, Bruno Diaz, enaltecendo sua dedicação e talento. A atriz agradeceu o apoio e carinho do público e de todos aqueles que a fortaleceram durante sua trajetória no programa.





Ao finalizar seu texto, Juliana expressou gratidão aos fãs que torceram por ela e reiterou seu compromisso com a arte e a luta por representatividade e igualdade. Confira: