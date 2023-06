Prêmio da Música Brasileira 2023 presta homenagens póstumas

677

Elza Soares, Erasmo Carlos e Marília Mendonça foram homenageados na 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira (foto: Denise Ricardo/Guto Costa/Divulgacao/Reprodução/Instagram) Na noite de quarta-feira (31/5), o Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco da 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que celebrou os vencedores das categorias e prestou homenagens póstumas a Elza Soares, Marília Mendonça e Erasmo Carlos. Alceu Valença, Gilsons, Criolo e Diogo Nogueira também brilharam como premiados da noite. Confira a lista completa de vencedores ao final do texto.









O evento contou com apresentações ao vivo de Marina Sena, Péricles, Ferrugem, Maria Bethânia, Glória Groove, Caetano Veloso e outros artistas renomados. Lázaro Ramos, um dos apresentadores da cerimônia ao lado de Felipe Neto, fez um tributo aos músicos que faleceram nos últimos meses, incluindo Canisso, Aleksandro, Erasmo Carlos, Elza Soares, Gal Costa, André Pomba e Bebeto Castilho.





A celebração foi encerrada com uma homenagem à cantora Alcione, que também se apresentou no palco. A 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira buscou refletir a diversidade do mercado fonográfico e destacar artistas de diferentes gêneros e estilos.





A lista completa dos premiados inclui nomes como: