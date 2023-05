Prêmio da Música Brasileira retorna com Lázaro Ramos e Felipe Neto

677

A premiação ocorrerá no Theatro Municipal, localizado no Rio de Janeiro. (foto: Estevam Avellar/TV Globo)

O Prêmio da Música Brasileira (PMB) retorna em grande estilo após um intervalo de quatro anos. A cerimônia será apresentada pelo ator Lázaro Ramos, pela cantora Lilian Valeska e pelo youtuber Felipe Neto. Diversas inovações estão planejadas para o evento, uma delas é a homenagem à icônica cantora Alcione.





A premiação ocorrerá na quarta-feira (31/5) no Theatro Municipal, localizado no centro do Rio de Janeiro. A celebração marca o começo da colaboração entre o diretor José Maurício Machline e a empresária Heloisa Guarita.





A festa será transmitida ao vivo através de um telão na Cinelândia, praça onde fica o famoso teatro. A bateria da escola de samba Mangueira, escola do coração da Marrom e que narrará sua história na Sapucaí em 2024, também se apresentará no local. Os canais do Felipe Neto e do PMB no YouTube exibirão, a partir das 19h30, o tapete vermelho, os bastidores e a cerimônia.