Lana Del Rey visita Cristo Redentor depois de se apresentar em festival

677

A cantora voltou aos palcos no Jockey Club. (foto: Mauro Pimentel/AFP)

No último sábado (27/5), a cantora norte-americana Lana Del Rey se apresentou no Jockey Club, como parte da programação do MITA Festival no Rio de Janeiro. Aproveitando sua estadia na cidade, a artista decidiu visitar o Cristo Redentor no domingo (28/5), um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil.





Lana esteve acompanhada de parte de sua equipe durante o passeio e, graças ao tempo aberto, conseguiu apreciar a vista panorâmica da cidade maravilhosa do alto do Corcovado. Além disso, Lana Del Rey fez uma visita à Capela de Nossa Senhora Aparecida, localizada no pedestal da estátua do Cristo Redentor, e recebeu uma bênção no local. Veja a foto:

(foto: Reprodução/Redes sociais)







A cantora retornará aos palcos do MITA Festival no próximo fim de semana, apresentando-se na edição paulista do evento.