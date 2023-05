'Velozes e Furiosos 10' lidera bilheteria seguido de 'A Pequena Sereia'

'Velozes e Furiosos 10' mantém o primeiro lugar. (foto: Reprodução/Universal Pictures)

A aguardada estreia de 'A Pequena Sereia' não foi suficiente para tirar 'Velozes e Furiosos 10' do primeiro lugar do ranking nacional de bilheterias. A adaptação em live-action do clássico animado de 1989 alcançou a segunda posição, faturando R$ 20 milhões e atraindo cerca de 888 mil espectadores. Enquanto isso, o mais recente capítulo da saga 'Velozes e Furiosos' manteve a liderança com R$ 22 milhões arrecadados.