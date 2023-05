Key Alves comenta críticas no BBB23 e fala sobre tatuagem feita para Mussi

677

Key afirmou que não vê problemas em compartilhar suas experiênciaS. (foto: Instagram/Reprodução)

Key Alves, conhecida por sua participação no BBB23, enfrentou críticas por revelar a lista de celebridades com quem se envolveu amorosamente. A atleta de vôlei conversou sobre as críticas recebidas, respondeu aos haters e comentou sobre a tatuagem feita em homenagem a Rodrigo Mussi, com quem se relacionou no dia do trágico acidente automobilístico.





Em entrevista à Quem, Key afirmou que sempre fala abertamente sobre tudo e não vê problemas em compartilhar suas experiências. Ela se considera uma mulher independente e não se importa com a opinião alheia. Key destacou que beijar pessoas não deveria ser motivo para críticas.





No auge das críticas, seu fã-clube defendeu a atleta nas redes sociais e chegou a criar uma hashtag que se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil, segundo métricas do Twitter. Key ressaltou que as mulheres têm o direito de se envolver com quem quiserem e merecem respeito.





A ex-BBB esclareceu que nem todas as pessoas citadas na lista foram parceiros sexuais e que talvez, se tivesse deixado isso claro, não teria sido tão criticada. Mas ela também ressalta que não há problema se decidisse ter relações com todos, pois toda mulher tem liberdade de escolha.





No dia do acidente de carro, Mussi estava voltando da casa de Key após ser eliminado do BBB22. Em homenagem a ele, a atleta fez uma tatuagem no pulso com uma cruz e o sobrenome do ex-participante do reality.





Key explicou que, apesar de ter sido apenas um envolvimento passageiro, não pretende apagar a tatuagem, pois faz parte de suas vivências. Rodrigo Mussi, por sua vez, não aprovou a exposição feita por Key Alves durante a 23ª edição do Big Brother Brasil.