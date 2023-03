Confira 8 obras imperdíveis na exposição d'Os Gêmeos no CCBB-BH

Os irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo, no CCBB-BH, onde acompanharam a montagem da exposição (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A mostra “Nossos segredos” exibe a produção feita ao longo de mais de três décadas de carreira dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, famosos mundialmente por seus personagens amarelos. Pela primeira vez em Belo Horizonte, a dupla que assina OsGêmeos já levou suas obras para mais de 70 países.









Leia também: Inhotim recebe mostras inspiradas na resistência negra Com cerca de mil itens, a exposição é uma viagem lúdica pela trajetória dos artistas. Os segredos dos Pandolfo são contados em formato de linha do tempo, em que o público pode observar as inspirações e a evolução da técnica da dupla. Tem de tudo, de esculturas, quadros e instalações até fotografias de memórias e cadernos de anotações.





Desde a infância, nos anos 80, os irmãos paulistas atuam em conjunto. Começaram com um pequeno ateliê improvisado em casa e foram construindo um estilo próprio inconfundível. Exploraram com dedicação e cuidado as diversas técnicas de pintura, desenho e escultura, sempre em conjunto nos trabalhos.





Os artistas tiveram no grafite a base de seu trabalho e trazem para o CCBB um ambiente imersivo que transporta o visitante para um mundo de fantasias.





"Somos complementares: um completa o pensamento do outro a todo momento, pois nosso processo criativo é tão natural para nós que é até difícil de explicar. Parece que existe um fio, vamos sempre estar conectados, mesmo quando estamos longe um do outro. É um vínculo eterno”, afirmam.



8 obras que você precisa conhecer





1- Assim bordei meus sonhos

Núcleo desenvolvido especialmente para o CCBB-BH é dedicado às obras de Margarida Pandolfo, mãe dos artistas (foto: Marina Quintão/Divulgação)





Logo na entrada principal do prédio do CCBB, um espaço é dedicado especialmente à mãe da dupla de artistas. Margarida Pandolfo sempre valorizou a visita de exposições em família e é uma das responsáveis por despertar o interesse pela arte nos filhos. A galeria reúne bordados e pinturas afetivas de Dona Margarida e também conta com uma reprodução da sala de casa onde ela costuma fazer os trabalhos.

2- Figurinos

A exposição exibe vários figurinos utilizados pela dupla (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Os irmãos tiveram os primeiros contatos com a arte através da cultura hip hop, fortemente presente nas obras dos dois até os dias de hoje. Como não tinham condições financeiras de comprar as roupas de marca usadas pelos grandes artistas que admiravam, muitas das roupas que usavam eram customizadas ou costuradas pela avó.





3- Banksy e Gêmeos

A obra "Better out than in" foi exibida pela primeira vez nas ruas de Nova York (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma das poucas parcerias do enigmático artista britânico, a obra “Better out than in” é inspirada nas manifestações populares ocorridas em vários países do mundo nos últimos anos. O trabalho fez parte de uma intervenção realizada em Nova York que ironizava as galerias de arte em defesa da presença das artes nos espaços públicos.





4 - Um mundo uma só voz

Embora os personagens d'Os Gêmeos tenham traços semelhantes, eles nunca se repetem (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Na sala estão várias caixas de som personalizadas pelos irmãos. O ambiente conta com uma playlist especial que vai de Milton Nascimento a Paulinho Pedra Azul e retrata a importância da música na vida dos dois artistas como parte do processo criativo da produção de todas as obras.





5- Quarto da lua

No Quarto da Lua, o visitante encontra ambientação sonora com música clássica (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Através de uma janela é possível observar o “quarto da lua”, um ambiente enigmático com traços surrealistas e que simboliza o mundo dos sonhos. A lua, inclusive, já foi título de outra exposição dos irmãos que parecem muito atraídos pelo universo onírico.





6 - Boneco gigante

Instalação inflável em tamanho gigante ocupa o pátio do centro cultural (foto: Vitor Adalberto/Divulgação)

Uma das principais atrações da exposição, o boneco inflável impressiona pela sua dimensão de quase 17 metros de altura. É a personificação em 3D dos personagens vistos em centenas de murais e empenas pelo mundo.





7- Sala dos discos

LPs de vários artistas foram personalizados pelos Gêmeos (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Uma das características do trabalho d'Os Gêmeos é a maneira como adaptam suas obras a diversas superfícies. Isso vem de um longo processo de experimentação durante a adolescência, quando a arte era feita no improviso e eles utilizavam todos os materiais que estavam ao alcance, como pedaços de madeira, caixas, lonas de caminhão. Os discos do avô também não ficavam de fora, e essa lembrança está nas 288 capas de LPS que passaram por intervenções dos artistas.





8- Mini réplica do avião da Seleção Brasileira

O Boeing original levou uma semana para ser grafitado pelos artistas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Mais de mil latas de spray foram utilizadas para pintar o avião que transportou a Seleção Brasileira na Copa de 2014. A pintura simboliza a diversidade do povo brasileiro e chamou a atenção por onde passou.





"OSGEMEOS: Nossos segredos"

A exposição está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Visitação de segunda a quarta, das 10h às 22h, até o dia 22 de maio. Ingressos pelo site ou na bilheteria do centro cultural. As pessoas que adquirirem o ingresso "Horários" terão prioridade no acesso à exposição. A entrada de quem adquirir o ingresso "Diário" estará sujeita à lotação das galerias.