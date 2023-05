Prêmio Sesc de Literatura anuncia vencedores e premia autores estreantes

677

O prêmio recebeu cerca de 1500 inscrições este ano. (foto: Ilustrativo/Freepik)

O Prêmio Sesc de Literatura 2023 divulgou, nesta quarta-feira (24/5), seus mais recentes vencedores. A premiação, uma das mais importantes do Brasil, tem como objetivo descobrir novos talentos literários.



Neste ano, Airton Souza foi premiado na categoria romance com 'Outro Outono de Carne Estranha', e a pernambucana Bethânia Pires Amaro venceu na categoria contos com 'O Ninho'. Os livros dos dois autores estreantes serão publicados pela Editora Record e, após o lançamento, eles participarão de eventos e feiras em diversas cidades brasileiras, promovidos pelo Sesc.





O Prêmio Sesc foi criado em 2003 e, nesta edição, recebeu 1.495 inscrições, sendo 770 para a categoria romance e 725 para contos. Os jurados responsáveis pela avaliação dos livros foram Joca Reiners Terron e Suzana Vargas na categoria romance, e Giovana Madalosso e Sérgio Rodrigues na categoria contos.





'Outro Outono de Carne Estranha', de Airton Souza, se passa na Serra Pelada dos anos 80 e retrata a vida de dois garimpeiros envolvidos em um relacionamento homoafetivo. O livro aborda a realidade das comunidades locais, o poder do Estado na época e o preconceito contra aqueles que eram considerados diferentes. Já 'O Ninho', de Bethânia Pires Amaro, apresenta uma temática voltada para a desconstrução da imagem idílica e protetora do lar, frequentemente retratada nas redes sociais. A autora desenvolve personagens femininas que enfrentam abusos, desentendimentos e pressões no ambiente doméstico.





Airton Souza, 41 anos, é natural de Marabá (PA) e atua como professor de história para crianças e adolescentes do Ensino Básico. Ele possui mestrado em Letras e atualmente cursa doutorado em Comunicação, Cultura e Amazônia pela UFPA. Bethânia Pires Amaro, 34 anos, nasceu em Pernambuco, cresceu no interior da Bahia e mora em São Paulo há quase dez anos. Ela trabalha como advogada pública na Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo.





Os livros premiados abordam temas relevantes e importantes para a compreensão da sociedade brasileira, como o garimpo de Serra Pelada e as relações familiares disfuncionais. Através de suas narrativas, os autores trazem à tona questões complexas e sensíveis, proporcionando uma reflexão sobre a realidade vivida por muitos brasileiros.