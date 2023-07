677

Além do sucesso na música, Rita Lee escreveu 10 livros Reprodução / Instagram

Todas as reverências para a rainha! Em comemoração ao Dia Mundial do Rock e em homenagem à Rita Lee, um dos principais nomes do gênero aqui no Brasil, usuários do metrô de São Paulo vão poder conhecer novas facetas da cantora. A exposição “Rita Lee como vovó Ritinha por Guilherme Francini” começa nesta quinta-feira, na Estação da Sé.A entrada da exposição é gratuita para os usuários do metrô de São Paulo.

A homenagem contará com 20 ilustrações dos livros infantis de Rita e outros desenhos inéditos assinados por Guilherme Francini, designer que trabalhou com a cantora. A abertura da exposição é às 14h e os passageiros do metrô terão até 13 de agosto para apreciar as obras. A ideia é fazer com que o público conheça o lado autora de livros infantis de Rita.

Ao todo, a Rainha do Rock lançou 10 livros, sendo quatro destinados ao público infantil. Rita Lee morreu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos, e marcou história como uma das maiores cantoras, compositoras e multi-instrumentistas do país.

Além da exposição, os passageiros do transporte público vão poder curtir shows de rock dentro das estações da Luz e Itaquera. As apresentações estão marcadas para esta sexta-feira, a partir das 16h.