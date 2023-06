Beto Lee homenageia Rita Lee em série de shows com participações especiais

Os shows terão diversas participações especiais (foto: Orlando Bento/Divulgacao)

Beto Lee, filho da lendária cantora de rock Rita Lee, falecida em maio devido a um câncer de pulmão, anunciou uma série de shows em tributo à sua mãe. As apresentações contarão com músicas clássicas de Rita, incluindo 'Saúde', 'Lança Perfume', 'Ovelha Negra' e 'Banho de Espuma'.Os shows terão as participações especiais de Fernanda Abreu e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, conduzida pelo Maestro Adriano Machado. Em São Paulo, a cantora Luísa Sonza também marcará presença no palco. Os ingressos podem ser adquiridos no site bilheteriadigital.com.