Rita Lee é homenageada em mostra de cinema gratuita em Belo Horizonte

Mostra gratuita ocorre dos dias 21 a 25 de junho. (foto: Arquivo EM)

Ícone do rock brasileiro, Rita Lee no deixou no último 8 de maio. Para fazer um tributo à cantora e compositora, o Cine Santa Tereza promove, entre os dias 21 e 25 de junho, a mostra "Rita Lee - No Escurinho do Cinema", com sete filmes que trazem a marca de Rita. As exibições são gratuitas. Os ingressos podem ser retirados no Sympla e presencialmente 30 minutos antes das sessões, mediante a disponibilidade.