Carpinejar anuncia monólogo sobre a vida a dois, com sessão única em BH

Em formato de monólogo bem-humorado, Carpinejar levará o espetáculo a outras cidades (foto: Rodrigo Rocha/Divulgação)

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo "Tudo que seu marido precisa saber", do poeta e escritor Fabrício Carpinejar. A apresentação será realizada em 2 de julho, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Interessados podem comprar as entradas, por R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), na bilheteria do teatro ou pelo site do Eventim





No intuito de compartilhar com o público em tempo real seus sentimentos, o escritor vai se apresentar com a roupa medieval com a qual se casou, criação do estilista Ronaldo Fraga. O traje registra os batimentos cardíacos, que serão apresentados em um telão atrás do poeta.





Depois de se apresentar na capital mineira, Carpinejar segue com o espetáculo para Vitória, Porto Alegre, Santa Maria, Recife e Curitiba.