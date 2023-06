Inverno, parte da franquia Um Ano Inesquecível, chega ao Amazon Prime Video

677

A produção de Inverno traz uma mensagem valiosa (foto: Divulgação Amazon) O Amazon Prime Video disponibiliza a terceira parte da série "Um Ano Inesquecível", intitulada "Inverno", nesta sexta-feira (16/6). A franquia, dividida em quatro partes, é inspirada no livro de mesmo nome, composto por contos de Thalita Rebouças, Bruna Vieira, Babi Dewet e Paula Pimenta. No elenco, a atriz Letícia Spiller compartilha sua experiência no projeto e comenta sobre as filmagens no Chile: 'Foi uma vivência singular e incrível. Gravar próximo a um vulcão ativo, com a natureza tão imponente, foi realmente especial.'





A Academia Brasileira de Cinema anunciou recentemente quem escolherá o filme brasileiro pré-indicado ao Oscar, e a produção de "Inverno" traz uma mensagem valiosa, conforme destacou Spiller: 'O longa aborda não apenas situações com as quais muitas mães se identificarão, mas também fala sobre o amadurecimento pessoal e os desafios enfrentados pelos jovens em suas próprias diversidades.'

"Inverno" foi dirigido por Caroline Fioratti e cada conto e filme da franquia é baseado em uma estação do ano. A produção é da Panorâmica, uma das principais produtoras de filmes infanto-juvenis do Brasil. Mara Lobão, membro da International Academy of Television, Arts & Science, e Rodrigo Montenegro, que já criaram e produziram mais de 60 séries e 10 filmes do gênero Kids & Family, foram responsáveis pela produção e supervisão artística.





As filmagens de "Inverno" ocorreram no Chile, em três diferentes estações de esqui: Chillan, Portillo e Valle Nevado. Mara Lobão descreveu a experiência: 'Foi a primeira vez que gravamos um longa de ficção fora do país. Tivemos que nos adaptar a um clima com muito neve, o que exigiu uma logística e equipamentos específicos. Em certo momento, levamos toda a equipe de teleférico até o topo de uma montanha, uma verdadeira aventura.'





O filme é baseado no conto "Enquanto a Neve Cair", de Paula Pimenta, e segue a história de Mabel, uma jovem que planeja uma viagem com amigos antes da formatura, mas se frustra quando o inverno chega mais cedo, atrapalhando seus planos. Ela acaba viajando com seus pais para uma estação de esqui no Chile, onde enfrenta seus sentimentos mais profundos, encontra um novo amor e descobre sua verdadeira identidade. A atriz Maitê Padilha, que interpreta a protagonista, falou sobre o impacto do filme em sua vida: 'Foi a primeira vez que viajei sozinha a trabalho. Aprendi muito como pessoa e como profissional. Com a Mabel, aprendi a olhar mais para mim mesma e ser mais confiante.'





A última parte da franquia, "Um Ano Inesquecível - Primavera", do gênero comédia romântica, será lançada no Amazon Prime Video no dia 23 de junho. Além de Letícia Spiller e Maitê Padilha, o elenco conta com Michel Joelsas, Marcelo Laham, Larissa Murai, Catarina de Carvalho, Guilherme Terreri, João Manoel, Victorinha, Giulia Nassa e Miguel Trajano.