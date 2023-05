Prime Video ironiza taxa extra da Netflix por compartilhamento de senha

677

Perfil do serviço de streaming compartilha imagem em provocação à Netflix. (foto: Reprodução)

Apenas dois dias depois do anúncio da Netflix sobre a implementação de uma taxa adicional para usuários que desejarem compartilhar suas senhas na plataforma, o perfil britânico da Amazon Prime Vídeo trouxe à tona um tuíte antigo da própria Netflix que afirmava: 'Amor é dividir a senha'.





A provocação do Prime Vídeo foi acompanhada de uma imagem da tela inicial do serviço de streaming, exibindo vários perfis com nomes que, juntos, formam a frase: 'Everyone who has our password' ('Todo mundo que tem a nossa senha', na tradução), ao lado de um coração. Confira:









Nos comentários do tuíte, os internautas interpretaram a postagem como uma possível indicação de que o Prime Vídeo não pretende seguir o exemplo da Netflix e cobrar uma taxa extra pelo compartilhamento de senhas. É importante ressaltar que, após a decisão da Netflix de adotar a cobrança adicional por compartilhamento de senha, o Procon-SP notificou a empresa para esclarecer as razões da mudança.