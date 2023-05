Lana Del Rey é recepcionada por fãs em desembarque no Brasil

677

Lana Del Rey no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Twitter) A cantora Lana Del Rey desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (25/5), no Rio de Janeiro, onde tem uma apresentação marcada para este fim de semana, no MITA Festival. Vários fãs que aguardavam a artista no aeroporto do Galeão a viram de perto e conseguiram até fotos e autógrafos.









Além disso, houveram pedidos para que ela pudesse cantar “Wildfire wildflower” nos shows - mas parece que essa parte Lana demonstrou que não vai atender. Veja os vídeos:





O carisma em pessoa! Lana Del Rey tirando sua jaqueta enquanto fãs cantam o trecho "tire toda sua roupa", da faixa "Lust For Life" pic.twitter.com/eg5zEkrpLT %u2014 Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 25, 2023

Lana Del Rey atendendo fãs!



No final algum fã pede por 'Wildfire Wildflower' e a cantora faz uma cara de desgosto pic.twitter.com/eb1ahnBNrz %u2014 Lana Del Rey Addiction %uD83C%uDF0A (@LDRaddic) May 25, 2023

Lana Del Rey ela é muito anteciosa e fofa com seus fãs %u2764%uFE0F%uD83D%uDE2D%uD83D%uDC93%u2728 pic.twitter.com/qOGjyXA1Ij %u2014 Portal Lana Del Rey%uD83C%uDF0A (@PortalLDelRey) May 25, 2023

Vale ressaltar que Lana Del Rey está há cinco anos longe dos palcos e escolheu o Brasil para marcar este retorno. Ela já se apresentou no país em 2018, no Lollapalooza, e teve um show cancelado em 2020.

MITA Festival





O MITA abre sua edição 2023 no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio. O festival diurno acontece bem no coração da cidade, no Jockey Club Brasileiro, na área aberta conhecida como Pião do Prado.





O line-up mescla atrações internacionais e nacionais, reunindo nomes já consagrados do cenário musical com novos que conquistaram seu público. Serão dois palcos com 17 shows no fim de semana.





Atrações MITA 2023

Rio de Janeiro – 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro – 28 de maio

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio





São Paulo – 03 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon





São Paulo – 04 de junho





Florence The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo

Ingressos

RIO DE JANEIRO

Data dos shows: Dias 27 (ESGOTADOS) e 28 de maio

Abertura dos portões: 11h

Horário dos shows: a partir das 12h

Local: Jockey Clube – Praça Santos Dumond, número 31, Gávea, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: A partir de R%uFF04 475.

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim