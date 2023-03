'The Grants': Lana Del Rey lança música em homenagem à família

Para promover o novo projeto, a artista já lançou a faixa-título e "A&W", além de "The Grants" (foto: Reprodução Honeymoon/Instagram )





Leia mais: Fãs zoam título de música de novo álbum da Lana Del Rey: 'Parece versículo' “Tantas montanhas altas demais para escalar / Tantos rios, tanto tempo, mas estou fazendo as coisas difíceis / Estou cumprindo meu tempo. Estou fazendo isso por nós / por nossa linhagem familiar”, diz a letra.



Sobrenome “Grant” é o sobrenome da artista. O primeiro nome dela é Elizabeth, e os dos irmãos, Chuck e Charlie Grant. A música aborda a relação da família e a morte. Na letra, Lana diz que levará as memórias familiares com ela quando partir deste plano.









Família

Esta não é a primeira vez que a artista homenageia a família nas letras dela. No álbum " “O primogênito da minha irmã / Eu vou levar comigo / A última risada da minha avó / Eu vou levar comigo / É uma vida linda / Se lembre disso por mim”, canta a artista na ponte de “The Grants”.Esta não é a primeira vez que a artista homenageia a família nas letras dela. No álbum " Blue banisters ", Lana fala sobre a relação com a irmã e maternidade, principalmente na música "Sweet carolina" e na faixa título do trabalho.





Nas redes sociais, fãs elogiaram a letra e comentaram o significado da música. "The Grants" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira. Nas redes sociais, fãs elogiaram a letra e comentaram o significado da música. "The Grants" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira.

"Quem acompanha a Lana del Rey sabe o quanto ela já se sentiu sozinha, e hoje ter algo como 'é uma vida linda, lembre-se disso também para mim' em 'The Grants' chega a ser reconfortante por finalmente ela estar em um lugar onde se sente bem e amada", comentou um fã.

"Para mim, a Lana está falando claramente sobre morte em 'The Grants', sobre quando a gente se vai, leva apenas as memórias, aí ela cita a filha da Chuck, a risada da avó e etc... Todo arrepiado", escreveu outro perfil no Twitter.

Tracklist de "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd"

The Grants Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Sweet AW Judah Smith Interlude Candy Necklace Jon Batiste Interlude Kintsugi Fingertips Paris, Texas Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing Let the Light In (fear. Father John Misty) Margaret (feat. Bleachers) Fishtail Peppers (feat. Tommy Genesis) Taco Truck x VB



