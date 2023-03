Orochi confirma Wiz Khalifa como atração no Mainstreet Festival

Wiz Khalifa é um dos maiores nomes do rap internacional (foto: Araya Doheny/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )



“Queria avisar, dia 5 de maio, Wiz Khalifa no festival da Mainstreet”, anunciou o brasileiro no último fim de semana. O vídeo que está circulando nas redes sociais. O rapper americano Wiz Khalifa foi anunciado pelo artista brasileiro Orochi como atração principal do Mainstreet Festival. O evento, que acontecerá no Rio de Janeiro, em 5 de maio, está sendo organizado por Orochi.“Queria avisar, dia 5 de maio, Wiz Khalifa no festival da Mainstreet”, anunciou o brasileiro no último fim de semana. O vídeo que está circulando nas redes sociais.

%uD83D%uDEA8 Orochi confirma Wiz Khalifa como atração internacional do Mainstreet Festival! pic.twitter.com/bI5AdsWAdT %u2014 Rap Nacional (@rapnacionalof) March 14, 2023





Dono de sucessos como sucessos como “See You Again” e “Black and Yellow”, Wiz Khalifa é um dos maiores nomes do rap internacional. O cantor de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, conta com mais de 10 milhões de discos vendidos.





As vendas para o festival devem ter início em 16 de março.