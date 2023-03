MC Pipokinha tem primeiro show cancelado em MG após polêmicas

MC Pipokinha tem mais um show cancelado no país (foto: Reprodução / Instagram)

Mais um show de MC Pipokinha foi cancelado, desta vez em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Ela se apresentaria na cidade no evento chamado de “Lemonade Festival”, no próximo domingo (19/3).

O cancelamento acontece após falas polêmicas da funkeira, principalmente envolvendo salários de professores, e foi anunciado pela organização da festa, na noite dessa segunda-feira (14/3), por meio de nota.

“Quando contratamos a nossa atração principal, ela era o nome mais pedido no momento, mas devido os últimos acontecimentos vinculados a artista MC Pipokinha, ficou inviável a realização do show dela na Lemonada”, informou a nota.



De acordo com a organização, os convites comprados serão estornados no prazo máximo de 7 dias. “Pedimos a compreensão de todos e contamos com a presença de vocês nos próximos eventos. Estamos sempre em busca de entregar o melhor evento sempre baseados na ética e profissionalismo.”

Este foi o sexto cancelamento que a funkeira, que se titula como “rainha da putaria”, está encarando em menos de uma semana. Ela também teve apresentações canceladas em Natal (RN), Brasília (DF), Balneário Camboriú (SC), Ribeirão Preto (SP) e Cariacica (ES).

Nota de cancelamento emitida pela organização (foto: Reprodução / Instagram)

Polêmicas



As polêmicas envolvendo MC Pipokinha começaram no início deste mês. No Instagram, ao conversar com seguidores, a funkeira debochou dos salários dos professores e comparou com o dela.

“Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000”, disse.

A fala acabou gerando uma enxurrada de críticas na internet e gerou revolta na maior parte dos usuários, principalmente nos profissionais da Educação. Mas, não acabou por aí, ainda ainda se envolveu em polêmicas através de vídeos de seus shows e momentos em casa, que também geraram várias críticas a ela.

MC Pipokinha fez uma publicação de vídeo na plataforma digital OnlyFans, usada para o compartilhamento de conteúdo adulto e sexual, que acabou sendo denunciada pelo delegado da Polícia Civil do Paraná e Deputado Federal Matheus Laiola (União), por ser um caso de possível Zoofilia.

Nas imagens, ela usa lingerie e brinca com dois filhotes de gato; em seguida, seu seio é lambido por um dos pets, o que gerou mais críticas a ela. A denúncia contra MC Pipokinha chegou à Procuradoria-Geral da República na última quinta-feira (09/03), mas ainda não foram tomadas providências. O caso será analisado.

Pedido de desculpas



Em um post recente no Twitter, após os ataques, Em um post recente no Twitter, após os ataques, a advogada da funkeira postou uma nota oficial de esclarecimento, pedindo desculpas pelo ocorrido. A nota diz que as declarações foram tomadas pela emoção e que ela não tinha vontade de humilhar ninguém.

“A cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais de educação que merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada. Vale ressaltar que a cantora, infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de emponderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção. Houve a propagação equivocada de sexualização com os seus pets, sendo clarividente que não houve a prática de nenhum ato de abuso e/ou maus-tratos”, diz a nota.

Iago Almeida / Especial ao EM