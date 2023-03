BBB: enquete do Estado de Minas aponta Larissa eliminada no paredão de hoje

O primeiro paredão quádruplo da edição está formado no BBB 23! E, dessa vez, estão na berlinda Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo. O primeiro paredão quádruplo da edição está formado no BBB 23! E, dessa vez, estão na berlinda Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo.





Para descobrir qual a aposta do público nesta eliminação, o Estado de Minas criou uma enquete nas redes sociais. O resultado apontou mais da metade da porcentagem para um só participante.





A dupla com maior embate nos últimos dias liderou as apostas. Ricardo, mais conhecido como Alface, teve 22% dos votos e Larissa liderou a enquete com 51%.

Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo formam o primeiro paredão quádruplo da edição (foto: Reprodução)

Com o paredão quádruplo na noite desta terça-feira (14/3), existe a suspeita de que a eliminação possa atingir mais de uma pessoa.



E aí, o resultado está de acordo com a sua opinião?