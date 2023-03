Resumão do BBB: paredão quádruplo e tensão no ar

O primeiro paredão quádruplo da edição está formado no BBB 23! E, dessa vez, estão na berlinda Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo.





Com a divisão da casa em dois grupos por sorteio, os participantes só poderiam votar no grupo contrário, o que atrapalhou a estratégia de alguns.





A mudança na dinâmica já deixou uma pulga atrás da orelha dos brothers, que estão levantando a possibilidade de ser um paredão falso ou de eliminação dupla. Com isso, as especulações tomaram conta da casa na madrugada.

Larissa ficou abalada com os votos que recebeu de Cezar e Marvvila, já que ganhou a prova do anjo junto com o enfermeiro e não pensou que seria opção de voto da cantora.

Larissa não esperava ser votada por Cezar e Marvvila (foto: Reprodução/Rede Globo)

Mas isso rendeu algumas críticas dos participantes do quarto fundo do mar, já que Gabriel e Ricardo disseram que a sister se acha “intocável” no jogo.





Você gostou da nova formação do paredão? Quem você quer que seja eliminado na terça-feira?