Além de 'A mulher da casa abandonada': 10 podcasts brasileiros sobre crimes

Veja 10 podcasts brasileiros de crimes reais para ouvir (foto: Arte EM)



Nas últimas semanas, um podcast se tornou assunto nas redes sociais e nas rodas de conversa. 'A mulher da casa abandonada', produção do jornalista Chico Felitti em parceria com a Folha, conta a história de Margarida Bonetti, que há 20 anos foi investigada pelo FBI por manter uma brasileira em regime semelhante à escravidão nos EUA. O marido dela foi preso pelo crime, mas ela fugiu para o Brasil.





A história conquistou brasileiros que se descobriram fãs de histórias de crimes reais. Mas se engana que a produção é a primeira série em áudio sobre o tema aqui do Brasil. Preparamos uma lista de outros 10 podcasts para os apaixonados por true crime.





1) Projeto Humanos

Criado pelo professor e jornalista Ivan Mizanzuk, o "Projeto Humanos" começou com o mote "histórias reais, de pessoas reais", com contos e relatos da vida cotidiana. Na quarta temporada, o projeto ganhou notoriedade ao investigar o caso de Evandro Ramos Caetano, menino de 7 anos encontrado morto e mutilado em abril de 1992, no litoral do Paraná.





À época, sete pessoas foram condenadas acusadas de terem executado o menino em um ritual de magina negra. No podcast, Ivan questiona a investigação policial e traz um novo olhar para o caso.





Já na quinta temporada, ainda em produção, Mizanzuk se debruça sobre os meninos emasculados de Altamira, no interior do Paraná. Os casos ocorreram no início da década de 1990 e foram cercados de misticismo e crenças em rituais satânicos.











Projeto Humanos é feito em parceria com a Globoplay e a Camp Side Média.

2) Modus Operandi

Criado pelas amigas Carol Moreira e Mabê Bonafé em 2020, o " Modus Operandi " alcançou mais de 14 milhões de reproduções 2021. Em cada episódio, um crime, mistério ou caso sobrenatural é apresentado, e, apesar de o tema ser sensível, as apresentadoras esbanjam carisma.





O podcast também aborda questões delicadas, como feminicídio e desigualdade social. E também é uma parceria do Globoplay, como o "Projeto Humanos".







3) Assassinos em série

O que faz alguém se tornar um assassino em série? Esse é o questionamento do podcast "Asssassinos em série" , que investiga o comportamento de serial killers, trazendo uma análise psicológica de cada caso.





A série é uma produção original da Spotify, em parceria com a Parcast. Além da versão em português, o podcast também é distribuído em inglês. A cada episódio, o ouvinte conhece a história de um serial killer.







4) Praia dos Ossos

Uma mulher acusada do seu próprio assassinato e um homem que comete feminicidio saindo como herói. Foi assim o julgamento do caso Angela Diniz, assassinada pelo namorado Doca Street, em 1976.





podcast "Praia dos Ossos" investiga o caso, tenta decifrar quem era Ângela Diniz e questiona o machismo e a opinião pública sobre a liberdade feminina e feminicídio.





A produção é das jornalistas Branca Vianna e Flora Thomson-DeVeaux, em parceria com a Rádio Novelo.





A recepção foi tão boa que a equipe produziu mais uma série sobre a atuação do Estado em crimes que levam à morte. Saiba mais sobre "Crime e Castigo"







5) Café, crime e chocolate

O que pode haver em comum entre crime, café e chocolate? Para a criadora do podcast, Tatiana Daignault, tudo. "Você começa aos pouquinhos, vai se acostumando, vai gostando, vai sentindo falta e quando vê, já não vive mais sem".





Toda semana, o ouvinte de "Café, crime e chocolate" tem contato com um caso criminal que parou o Brasil e o mundo. São crimes arquivados ou ainda em busca de solução e outros casos diversos, como stalking, pessoas desaparecidas e cybercrime.







6) 1001 crimes

Criado por Jessica Gomes, Bruna Roberta e Fabi Marques o podcast se define como sendo "sobre crimes feito por quem fosta do assunto". Em cada episódio, é apresentado um retrato histórico de um crime, com reconstrução e documentação do caso. A série 1001 crimes é exclusiva do Spotify.







7) Café com crime

Descrito como "um podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos", o "Café com Crime " foi um dos pioneiros sobre o tema no país.





Criado em 2018, diversos casos que pararam o Brasil já foram apresentados, como o sequestro de Patrícia Abravanel, o assassinato do ator Rafael Miguel e o caso da Marta golpista de Uberlândia.







8) Ficha criminal

Produzido pelo o UOL, o podcast tem três temporadas disponíveis. Na primeira, a série trouxe as histórias de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil, Fernandinho Beira-Mar, Escadinha e Hosmany Ramos.





Já a segunda temporada de "Ficha criminal" apresentou casos policiais que provocaram comoção nacional e ficaram gravados na história brasileira. São eles: o assalto ao Banco Central, o massacre do Carandiru, o caso Herzog, a onda de ataques do PCC em 2006, o assassinato de Chico Mendes, o massacre em Realengo e a rebelião no presídio de Ilha Grande em 1979.





Na terceira temporada, o foco são as trajetórias de dois dos maiores assassinos da história policial brasileira: Pedro Rodrigues Filho, chamado de Pedrinho Matador, e Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque.







9) Dr. Morte

Christopher Duntsch é um cirurgião que foi condenado por negligência grosseira após ter deixado trinta 33 de seus pacientes gravemente feridos em decorrência de suas cirurgias, além de dois pacientes mortos durante a operação.





Produzido pela Wondery, o podcast "Dr. Morte" surgiu nos Estados Unidos e ganhou uma versão brasileira na voz de Laura Bell. Ao todo, são seis episódios que fazem questionar o trabalho médico e o quanto ficamos vulneráveis aos profissionais.







10) Profiling

A escritora, psicanalista e especialista em psicologia criminal e forense Paula Febbe comanda o "Profiling" , podcast que analisa as mentes de criminosos como o Vampiro de Niterói e os Canibais de Guarunhuns.





A ideia é ajudar o ouvinte a entender o que levou a cometerem esses crimes. O podcast é feito em parceria com a Pod360, a maior empresa de produção e gestão de podcasts profissionais do país.