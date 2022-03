'Espelho do som': diálogo afinado de Nailor Proveta com Toninho Ferragutti

Nailor Proveta e Toninho Ferragutti farão show em BH, no dia 10 de abril, para lançar "Espelho do som" (foto: Tarita de Souza/divulgação)

Instrumentistas aclamados, o acordeonista Toninho Ferragutti e o clarinetista e saxofonista Nailor Proveta lançam "Espelho do som", o primeiro disco do duo, com 10 faixas autorais, arranjos inéditos e show marcado para 10 de abril, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, em Belo Horizonte.





INTERIOR

Nascidos no interior paulista, os dois fizeram carreira na metrópole. “Tocamos em orquestras, participamos de trabalhos de vários artistas, somos educadores, trabalhamos dando aulas e participando de gravações. A gente tem muita coisa em comum, acho que o disco meio que revela isso”, diz Ferragutti.





Velhos amigos, Toninho e Nailor tocaram juntos pela primeira vez no final da década de 1980. Uma curiosidade marca a amizade deles. “Toco acordeom e meu pai tocava saxofone, Proveta é saxofonista e o pai dele tocava acordeom”, conta Ferragutti. O diálogo da dupla é marcado pela empatia, que se estende à forma de pensar a música e articular frases musicais.





Certa vez, a dupla foi gravar, pela primeira vez, uma peça publicitária. Ambos tocaram, ao mesmo tempo e sem ensaio, uma frase juntos, relembra Toninho. “Um olhou para o outro com cara de surpresa.” A partir daquele momento, começou a amizade. “Trabalhamos, gravamos e fizemos alguns shows juntos. Veio a ideia de arranjar nossas composições e elaborar um CD, o que acabou acontecendo. A gente terminou o disco e ficou muito feliz com o resultado final de ‘Espelho do som’”, diz ele.





O projeto foi viabilizado por Gisella Gonçalves, do selo Borandá Produções, que o inscreveu no Proac, programa da Prefeitura de São Paulo. “Isso nos possibilitou fazer o disco do jeito que imaginávamos. Gravamos em um estúdio em Ribeirão Preto com o Thiago Monteiro. Gostei muito de sair de São Paulo, ir para outro lugar. A gente acaba se concentrando mais e sai da rotina da cidade grande”, explica o acordeonista.

Diferentemente da maioria dos lançamentos no país, “Espelho do som” ganhou versão em CD físico. “O lançamento foi em fevereiro, no Teatro São Pedro, em São Paulo. Foi um show muito bonito e o público gostou bastante”, afirma. A turnê nacional começa por BH, em 10 de abril.

O repertório será a íntegra de “Espelho do som”. Cinco canções de um, cinco do outro. Nailor Proveta destaca a riqueza da sonoridade do parceiro. “Ele (Ferragutti) sempre teve essa coisa do baile, do baião. O disco traz uma música dele, chamada ‘Quarentema’, baião do qual gosto muito. Há também o choro ‘Quarentema 31’, muito legal”, detalha o saxofonista





Nailor Proveta destaca a faixa ‘Valsa do minuto’, homenagem a seu pai. “Aprendi a tocar um instrumento de verdade em conservatório, o Toninho também. Então, a gente coloca um pouco do virtuosismo mais leve, mais popular. Isso é muito legal. Acho que conseguimos trazer instrumental dentro de uma pandemia, uma loucura.”

CARTÃO DE VISITA

A capa do CD físico é assinada pela artista plástica Cintia Camargo, mulher de Ferragutti, com finalização do mineiro Tavinho Bretas. “Embora muita gente hoje nem saiba o que é um CD, entendo que ele cumpre uma função, além de ser cartão de visita. Tem encarte, uma historinha, um texto. Isso sempre ajuda a ter uma ideia de como foi a gravação”, comenta.





Nailor Proveta ressalta que ele e o parceiro buscaram unir tradição e novas formas de fazer música em “Espelho do som”. “Se meu pai tivesse tido a oportunidade de estudar, seria um grande músico, assim como o pai do Toninho. Afinal, são homens que nasceram nas bandas. A gente meio que contrabandeou nossos pais, trazendo um pouco da visão de como eles poderiam ter transformado tudo isso”, comenta o saxofonista.

“ESPELHO DO SOM”

. Disco de Toninho Ferragutti e Nailor Proveta

. 10 faixas

. Disponível em CD e nas plataformas digitais