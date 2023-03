Resumão BBB: balde da discórdia e a noite pré-paredão

O jogo da discórdia desta semana trouxe, mais uma vez, um balde para sujar o coleguinha!





A dinâmica da noite se dividiu entre acusador e acusado. Assim, um brother escolhia o seu alvo e destacava um adjetivo negativo sobre aquela pessoa, finalizando o discurso com um banho de geleia.

E os atributos não foram muito leves. Entre as opções estavam arrogante, incoerente, traidor, manipulador, mentiroso e insuportável.





Domitila e Fred continuaram o embate sobre as provocações no Quarto Branco, revelando para a casa algumas das conversas que tiveram. Cezar e Fred também se estranharam e Bruna se estressou com Alface, após ele a acusar de ser covarde.

Alface acusou Larissa de arrogante (foto: Reprodução/Rede Globo)



As discussões sobre cada acusação renderam durante toda a madrugada e os participantes já amanheceram tensos com o resultado do paredão de hoje.





Quem você acha que levou a melhor no jogo da discórdia e quem você acha que sairá hoje?