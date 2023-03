BBB23: Cara de Sapato é acusado de assédio após forçar beijo em mexicana

Cara de Sapato tenta forçar um beijo em Dania Mendez (foto: TV Globo) A atitude do lutador Cara de Sapato Jr. na festa do líder do BBB23, na madrugada desta quinta-feira (16/3), desagradou os telespectadores. Ele foi flagrado investindo na participante mexicana Dania Mendez, de “La Casa de los Famosos”, e tentando arrancar um beijo - mesmo ela negando. A situação chegou também aos hermanos, que assistiram alguns trechos e não gostaram do que viram.













Leia também: BBB: Fred e Marvvila mexem na bolsa de participante mexicana Em seguida, o lutador envolve ela com o braço e tenta forçar um beijo enquanto ela tentava se afastar. Ele não parou por aí: enquanto Dania estava deitada na cama, Sapato sentou ao lado dela e continuou a importunação ao forçar mais uma vez o beijo. “Já chega, não”, dizia ela.





A única tag que tem que subir é SAPATO EXPULSO. Isso aqui é ASSÉDIO! A mulher diz fala que basta e pede pra ele parar, ele continua! Em outra ocasião, disse que a culpa de roubar um beijo dela era dela pelo Whiskey. NÃO PASSARÁ! #BBB23 #LCDLF3 pic.twitter.com/jvKGUPYk3x %u2014 Barbie Furtado (@BarbieFurtado) March 16, 2023







Domitila e Marvvila chegaram a conversar com a mexicana sobre as investidas dos rapazes da casa e alertaram ela para pedir ajuda caso se sinta desconfortável. Internautas chegaram a pedir a expulsão do lutador após as cenas deploráveis durante a festa.









SORORIDADE! Marvvila e Domitila aconselhando Dania Mendez a falar caso ela se sinta desconfortável com as "brincadeiras" e investidas de Cara de Sapato e MC Guimê #BBB23 #RedeBBBpic.twitter.com/vRNB3MfzWM %u2014 Portal Alta Definição (@portaladplay) March 16, 2023



México





Leia mais: Resumão do BBB: eliminação inesperada e muitas dúvidas Enquanto as confusões reinavam na madrugada do BBB, diretamente do México, Key Alves assistiu alguns trechos da festa ao lado dos hermanos. Eles viram Dania sentada no colo de Sapato e Arturo não gostou da cena.

Key aproveitou para opinar e colocou lenha na fogueira. "Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado. É a mesma coisa se eu estivesse com o cowboy lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagina como ele ficaria lá? Horrível", disse.

key sobre tudo que viu na festa e da situação de sapato e dania:



%u201Ceu não iria gostar de ver sentada no COLO%u2026 é muito PESADO! é a mesma coisa de eu tá com cowboy lá no brasil, vir pra cá (mexico) e ficar de graça com algum de vocês%u201D #BBB23



pic.twitter.com/ucmRf0T43U %u2014 pix diogo %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD (@DigaBittencourt) March 16, 2023