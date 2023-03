Resumão do BBB: eliminação inesperada e muitas dúvidas

O resultado do paredão de terça-feira (14/3) surpreendeu a casa mais vigiada do Brasil.





Larissa foi a eliminada da vez, mas a maioria dos participantes não esperava por isso. Todos os brothers sorteados para palpitar sobre quem sairia do jogo apostaram em Alface, inclusive a maior aliada dele, Sarah.

Com essa reviravolta, os integrantes do quarto deserto se dedicaram a interpretar o discurso de Tadeu e a tentar entender possíveis motivos para o resultado.





Mas isso não foi muito fácil: Fred Desimpedidos passou boa parte da madrugada chorando e Bruna se indignou dizendo que não conseguia visualizar os erros da amiga.

Bruna, Larissa e Fred se tornaram aliados no jogo (foto: Reprodução/Globo)



Agora, a próxima aventura do jogo será o intercâmbio de participantes. Dania, do reality mexicano La Casa de Los Famosos, chegará no BBB, enquanto Key Alves vai para o confinamento na casa mexicana.





E aí, ansioso para os próximos capítulos?