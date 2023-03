BBB23: ex-favorita, Larissa deixa o reality com 66,75% dos votos

Larissa foi eliminada nessa terça-feira (14/3) do BBB23 com 66,75% dos votos (foto: Reprodução/Globo)

A casa do Big Brother Brasil 23 perdeu, na noite desta terça-feira (14/3), uma jogadora que chegou a liderar as enquetes de favoritos para o prêmio no começo da edição. A personal trainer Larissa Santos, que conquistou mais de 2 milhões de seguidores durante o reality show, acabou eliminada com 66,75% dos votos.

"A pessoa que sai hoje teve o seu momento de destaque, foi chamada de 'craque do jogo'. Mas, o BBB é dinâmico, as coisas mudam a cada momento", disse o apresentador Tadeu Schmidt. A sister disputava o paredão com Ricardo, que teve 29,22% dos votos; Domitila Barros, 3,27% e Cezar, 0,76%.

Confira o momento:

Com 66,75% dos votos, Larissa é a 9ª eliminada do #BBB23. Ricardo recebeu 29,22% dos votos, Domitila recebeu 3,27% e Cezar obteve 0,76% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/xOzTZGp6YE %u2014 Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Aclamada no começo do game pelos posicionamentos, o barco da sister começou a naufragar, principalmente, por culpa das companhias. Primeiro, Bruna Griphao, a melhor amiga dela no reality, que também começou bem, mas depois acabou cancelada por parte do público.

E depois, o romance com Fred Desimpedidos, que foi muito comemorado no início, mas acabou arrastando a sister para o fundo do poço quando o jornalista passou a ganhar o ódio das redes sociais — sendo chamado de "vilão" do game por muitos.

Antes de deixar o game, Larissa se desculpou com os concorrentes. "Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black... aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte", disse.