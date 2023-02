BBB: Brothers acusam Bruna Griphao de agressão e pedem expulsão

Momento da suposta agressão de Bruna a Amanda (foto: Reprodução Gshow )







Fred Nicácio colocou gelo no rosto de Amanda para ajudar a controlar o inchaço.



Já Larissa, que é uma das melhores amigas de Bruna no jogo, relatou a Fred Desempedidos o que viu: "Na hora que ela tava conversando com o Alfance, a Amanda foi atrás dela. E aí, eu disse: ‘deu Bruna, para’. Ela foi meio que foi se soltar e deu uma cotovelada no olho da Amanda. Aí ele [Fred Nicácio] saiu lá do banheiro e veio”.



Nas redes sociais, perfis compartilham fotos e vídeos do momento para pedir a expulsão de Bruna. O nome da atriz, 'agressão' e 'expulsa' ficaram entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira.

Briga

A briga começou com uma discurssão entre Bruna e Ricardo durante uma ação de um patrocinador do Big Brother Brasil. Os participantes do reality precisavam gravar um vídeo lavando o rosto com o sabonete da marca.





Os colegas de confinamento afirmam que Ricardo precisaria esperar que os outros terminarem de lavar o rosto para ele usar o telefone. “Eu fui o primeiro a pegar o celular e vou ser o último a gravar?", disse, irritado.





MC Guimê tentou acalmar o amigo, mas sem sucesso. Bruna o chamou de “babaca”.



Alface disse que ela é muito grosseira e a câmera foi cortada por um tempo. Quando voltou, a discussão continou com um clima tenso e Nincácio começou com as acusações de agressão.







Brothers pedem a expulsão da sister Bruna Griphao do Big Brother Brasil 23, após confusão generalizada nesta segunda-feira (27/2). Ela foi acusada de fazer um movimento brusco que atingiu o rosto de Amanda durante uma briga na casa mais vigiada do Brasil.