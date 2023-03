Confira os 10 melhores memes da história do "BBB"

Karol Conka, Solange e Rafa Kalimann entraram para os melhores memes do BBB (foto: Reprodução/TV Globo)

Em todas as 23 edições do "Big Brother Brasil", um dos fatores que contribuem para tornar o reality memorável são os memes. Uma briga, um conselho, uma palavra ou qualquer situação inusitada que desperta a atenção dos telespectadores pode gerar uma grande repercussão nas redes sociais. Separamos os 10 melhores memes de toda história do programa da Globo.





"BBB2": Tina batendo panela

Um dos primeiros memes de todas as edições do "BBB" foi protagonizado pela futebolista Vanessa Cristina Soares, a Tina. Revoltada com o paredão, ela resolveu fazer um “panelaço” no meio da madrugada, que acordou a casa inteira e irritou os demais participantes - mas entrou para a história!













"BBB4": Solange cantando ‘iarnuou’ ("We are the World")

Quem também foi eternizada na história do programa foi Solange Vega, do "BBB4", que cantou uma versão inusitada da música “We are the world”, de Michael Jackson. O “iarnuou” surgiu durante uma prova de resistência em que os participantes ficaram trancados em uma gaiola. Ela começou a cantar para se manter em alerta, e o momento é lembrado até hoje pelo público que acompanha o reality.













"BBB16": Ana Paula gritando "Olha eeeeeeela!"

Se tem uma coisa que confunde a cabeça dos participantes no "BBB" é o paredão falso. O público gosta de colocar pessoas polêmicas para render confusão, e a mineira Ana Paula Renault, da 16ª edição, entregou.





No retorno para a casa, após ficar em um quarto isolada assistindo aos seus rivais falarem mal dela, a jornalista voltou com a bola toda. O bordão utilizado por ela também entrou para a história: “Olha eeeeeela!”.













"BBB18": "Levanta a cabeça, princesa. Se não, a coroa cai"

Tudo que Jéssica Mueller queria era levantar o moral da amiga Patrícia, durante uma festa do programa, mas o que entregou foi muito mais do que isso. Ela trouxe uma das frases mais icônicas e motivacionais do reality: “Levanta a cabeça, princesa. Se não, a coroa cai”.













A briga de Rafa Kalimann ("BBB 20")

No limite de sua paciência, Rafa Kalimann explodiu com Flay, após a formação de um paredão, no "BBB20". A frase utilizada pela sister na briga entrou para a história do programa: “Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, posicionamento e etc.”













"BBB20": Vamos galera, mulheres. Girl Power

Outro momento do "BBB20" que viralizou nas redes sociais foi na entrada de Ivy e Daniel, diretamente da Casa de Vidro, com informações privilegiadas. Eles contaram que alguns dos rapazes do programa planejaram fazer Mari se envolver com um deles para prejudicar a imagem dela com o público e, ao descobrirem, as mulheres se uniram e foram tirar satisfações com eles.





Este momento entrou para a história: “Vamos galera, mulheres. Girl Power”, disseram elas, ao se unirem para questionar os brothers.













A situação foi tão marcante para o público que outra parte desta mesma história também viralizou nas redes sociais - quando Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou sobre o que viu e soltou: “Tinha que ver a algazarra que fizeram. ‘Girl Power, vamos meninas’. Eu falei: ‘Que isso, um filme?’”.













"BBB21": Gil do Vigor

As brigas também são momentos dos quais se extraem muitos memes e, claro, um personagem icônico como foi Gil do Vigor no "BBB21" não poderia ficar fora da história. Em uma discussão com Pocah, ele gritou: “Eu não vim do lixo para perder para basculho”.





Sem entender o significado da palavra, a cantora questiona o que ele havia dito, e o economista se esquiva da pergunta: “Não importa”. Eles chegaram a recriar a cena fora da casa pela repercussão que ela alcançou durante o programa.









"BBB21": Qualquer coisa bota no paredão

Definitivamente, Karol Conká deixou sua marca no "BBB" - seja positiva ou negativa. Mesmo saindo com a maior porcentagem no paredão (99,17%), ela fez história no programa e um dos momentos mais icônicos foi quando soltou a frase: “Qualquer coisa, me coloca no Paredão. Eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora”.













"BBB21": Lumena não autorizou

O "BBB21" foi uma das edições do reality que mais renderam memes para a história do programa. Um deles é uma referência a Lumena, que militou sobre pautas sociais na casa. Muitos dos participantes ficaram com medo do cancelamento nas redes sociais e a procuravam para consultar sobre seus posicionamentos. Por isso o “Lumena não autorizou” virou um dos grandes memes do programa.