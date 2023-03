Conheça a A24, produtora que dominou o Oscar de 2023

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", "Aftersun", "Midsommar" e "Moonlight" são alguns dos sucessos da A24 (foto: Divulgação )



Fundada em 2012 por três amigos em Nova York, a A24 recebeu 18 indicações no Oscar 2023 e teve nove vitórias. O estúdio se tornou a primeira produtora da história a vencer todas as categorias principais do maior prêmio do cinema.

Na premiação, a A24 estava representada pelos aclamados “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, “A baleia” e “Afertsun”. Confira os ganhadores dos principais prêmios da noite:





Melhor filme ("Tudo em todo lugar ao mesmo tempo")

Melhor direção (os Daniels)

Melhor atriz (Michelle Yeoh)

Melhor ator (Brendan Fraser)

Melhor atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis)

Melhor ator coadjuvante (Ke Huy Quan)

Como tudo começou

A produtora foi fundada pelos sócios Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges, que decidiram deixar seus antigos trabalhos na indústria cinematográfica para iniciar um estúdio independente.





O nome surgiu quando Daniel Katz passava pela rodovia A24, na Itália, e teve o que chamou de “um momento de claridade” e resolveu abrir sua própria empresa.



Leia também: Yanomamis oferecem estatueta alternativa aos vencedores do Oscar

No início, o estúdio investiu apenas na divulgação de filmes produzidos por diretores iniciantes. Ou seja, comprava os filmes em produção e investia no seu lançamento e divulgação.





Um dos primeiros sucessos foi “Spring breakers” (2013), que surpreendeu o público ao trazer estrelas da Disney no papel de uma gangue de assaltantes. No mesmo ano, “Bling ring”, de Sofia Coppola, também chamou a atenção do mercado.





O primeiro filme de fato produzido por eles foi “Moonlight”, vencedor do Oscar de melhor filme em 2017. A obra é a de menor orçamento a vencer a categoria - a produção custou US$1,5 milhão. A partir daí, a produtora passou a lançar filmes em festivais independentes e fechou parceria com grandes distribuidoras, como a Netflix e o Amazon Prime.

Os segredos da A24

A A24 não divulga seus filmes como as outras produtoras tradicionais. Cerca de 95% do capital de marketing da empresa é investido on-line, para atingir o público das redes sociais. As campanhas investem em ideias inovadoras e interativas, como a criação de um perfil no Tinder para a personagem principal de “Ex machina”, o compartilhamento de memes no Twitter e a venda de coleções de produtos exclusivos com a temática dos filmes.

Além do uso estratégico da internet, o estúdio se destaca por apostar em novos talentos e oferecer papéis fora da curva para grandes atores. É o caso de Willem Dafoe em “O farol”, de Brie Larson em “O quarto de Jack” e de Daniel Radcliffe em “Um cadáver para sobreviver”.





A produtora procura ter também como assinatura a realização de títulos que ofereçam uma experiência imersiva para o espectador com viradas de roteiro surpreendentes e fotografias marcantes. Tudo isso fez com que a A24 conquistasse um público fiel e se tornasse uma presença constante nas premiações - desde 2015, ela não fica de fora das indicações ao Oscar.













Veja onde assistir aos filmes da produtora:

"Ex machina": Prime Video

"Moonlight": HBO Max

"O quarto de Jack": Prime Video e Star+

"Hereditário": Netflix

"O farol": Apple TV

"Midsommar": Globoplay

"Joias brutas": Netflix