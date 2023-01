Fãs zoam título de música de novo álbum da Lana Del Rey: 'Parece versículo'

O álbum 'Did you know that there's a tunnel under ocean blvd' será lançado no dia 24 de março (foto: Reprodução Lana Del Rey )

O trabalho tem 16 faixas (Veja a tracklist no fim da matéria) e será lançado no dia 24 de março.







"Daqui a pouco a Lana Del Rey precisa usar frente e verso de capa só pra colocar o título dos álbuns, meu deus do céu, não é um nome É UM VERSÍCULO DA BIBLIA, pra que uns nomes desse tamanho???", comentou um



"E a Lana del Rey que nem precisa de lyric videos pras músicas dela. Ela já deixa a letra toda só no título".

Segundo os fãs, a artista pega frases "aleatórias" do dia a dia para criar os títulos. Mas, isso é um charme da cantora, já que mostra autenticidade.



Scrr o tamanho do título da musica do album da Lana%u2026 pic.twitter.com/Ewow5btPSO %u2014 cristhian dolfer %uD83D%uDD70%uFE0F%uD83C%uDF0C (@cristhiand0lfer) January 14, 2023 tweets que poderiam ser o nome de um álbum da lana del rey https://t.co/NUDnFkGLYw %u2014 caique (@salveosmoluscos) January 11, 2023 literalmente nenhuma outra pessoa no universo inteiro colocaria o nome de uma música de "grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing", além da lana del rey pic.twitter.com/YT5ykXF0qi %u2014 gabs '-/ (@riskevichdelrey) January 13, 2023 "Daqui a pouco a Lana Del Rey precisa usar frente e verso de capa só pra colocar o título dos álbuns, meu deus do céu, não é um nome É UM VERSÍCULO DA BIBLIA, pra que uns nomes desse tamanho???", comentou um perfil Segundo os fãs, a artista pega frases "aleatórias" do dia a dia para criar os títulos. Mas, isso é um charme da cantora, já que mostra autenticidade.





the fact that these are not an exaggeration https://t.co/OxEjlEXBY0 pic.twitter.com/sxuHFGIImi %u2014 AARON (@lidolmix) January 14, 2023



Uma publicação no Twitter , que conta com mais de 69 mil likes, comparou o nome das músicas de Lana com o título de vídeos da YouTuber Trisha Paytas, como "Regando uvas na minha vinha". "Os títulos da Lana são assim e isso não é um exagero", escreveu o autor da postagem.

O nome do álbum (“Você sabia que tem um túnel debaixo do Ocean Boulevard”, em tradução livre para o português) também recebeu piada dos fãs.

Na música título do projeto, Lana canta que não quer ser esquecida, como o túnel debaixo do Ocean Boulevard. Este é o conceito do novo álbum: um grito da artista para a arte dela continuar viva.





Leia mais: Melancólica, Lana Del Rey reage a críticas com o disco 'Blue blanisters'



Projetos anteriores da cantora também tiveram títulos longos com mensagens subliminares, como o título do álbum " Chemtrails over the Country Club " ('Rastros de fumaça acima do clube de campo', em português), que remete a uma teoria da conspiração sobre supostos agentes químicos e biológicos que são espalhados na população através dos rastros de fumaças deixados por aeronaves no ar.





esse título de música que parece uma pessoa participando do meme títulos de álbuns da lana del rey https://t.co/9E5stoR5v5 pic.twitter.com/ajhYRU6ZJu %u2014 e a resposta é: é a polícia federal (@matheusrmd) January 14, 2023 Lana misericórdia que nome de música é esse mulher pic.twitter.com/ASZPEOB5mm %u2014 janine (@sambuccky) January 13, 2023 A música 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it' ("Esperança é uma coisa perigosa para uma mulher como eu ter, mas eu tenho"), do álbum Norman Fucking Rockwell, é outro exemplo.





Tracklist: ‘The Grants’ ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ ‘Sweet’ ‘AW’ ‘Judah Smith Interlude’ ‘Candy Necklace’ ‘Jon Batiste Interlude’ ‘Kintsugi’ ‘Fingertips’ ‘Paris, Texas’ ‘Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep-Sea Fishing’ ‘Let The Light In (fear. Father John Misty)’ ‘Margaret (feat. Bleachers)’ ‘Fishtail’ ‘Peppers (feat. Tommy Genesis)’ ‘Taco Truck x VB’

A cantora Lana Del Rey viralizou ao divulgar os títulos das músicas do novo álbum de estúdio, ‘Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd’, nesta sexta-feira (14/1). Fãs fizeram memes com o nome das canções e do disco, que são frases extensas.