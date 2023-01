Internet reverencia 'melhores momentos' da carreira de Fernanda Torres

Com seu jeito debochado e sincero, Fernanda Torres protagonizou momentos de arrancar risadas dos seguidores nas redes sociais (foto: TV Brasil / reprodução)

Fernanda Torres foi eleita a atriz mais carismática nas redes sociais. Isso porque um perfil do fã clube da atriz fez uma thread compartilhando os melhores momentos em que ela se divertiu em frente às câmeras.

O primeiro vídeo é de quando a filha de Fernanda Montenegro assume o papel de “repórter por um dia” em um jornal local da Globo da Bahia. Em uma reportagem sobre capoeira, ela faz perguntas aos mestres, mas o que chama atenção é o gingado da atriz durante sua performance na roda.

Já como entrevistada, Fernanda Torres faz a ‘sincerona’ em uma entrevista durante o Carnaval da Sapucaí. “Eu vim muito desavisada, nem sei que escolas têm hoje”, diz ela em uma entrevista em um camarote da festa carioca.

Pela sua performance em ‘Tapas e beijos’, Fernanda Torres foi indicada ao prêmio ‘Melhores do ano’ do Faustão, ao lado de Andreia Beltrão. Só que a atriz perdeu a hora e resolveu entrar no palco descalça. Segundo o vídeo, o apresentador teve que “enrolar” o público para que ela terminasse de se arrumar.

Ainda sobre o prêmio global, Fernanda Torres fez um vídeo ao lado de Cauã Reymond e Regina Casé em que eles lamentam terem sido indicados mas não levaram as estatuetas para casa. Depois de três anos de indicações, em 2014 ela finalmente foi a escolhida do público. “Pedi muito para meus parentes voltarem em mim”, disse, revelando que Faustão chegou a sugerir que Fernanda trocasse de categoria tivesse mais chances de ganhar o prêmio.

É claro que não parou por aí. Perguntada por Faustão sobre sua personagem em ‘Tapas e beijos’, ela revelou sobre seu par romântico na série, Vladimir Brichita. “Eu ficaria dando tapa no Vladimir até quando ele quisesse”.

Seu passado te condena

Além dos momentos icônicos no Faustão, o perfil Fernanda Torres fãs resgatou a participação da atriz no ‘Vídeo show’. Na atração, ela critica a própria atuação em obras dos anos 1980. E ela não passa pano nem para ela mesma e cai na gargalhada. “Eu vou sair daqui para a análise”, brinca.

Já ao lado de Jô Soares, Fernanda se joga ainda mais, seja soltando o gogô para cantar ‘Livin la vida loca’ ou para narrar, com detalhes, a forma como escova os dentes. Ao lado da mãe, a atriz de ‘Os normais’ mostra um contraste com a Grande dama do teatro. Enquanto Montenegro é mais séria, Torres é mais debochada. A combinação arrancou risadas da plateia.

O momento favorito da internet é quando Fernanda Torres participou do programa ‘Que história é essa, Porchat?’. Ela lembrou a ocasião em que participou de uma edição de aniversário do programa de Serginho Groisman, pouco tempo depois de ganhar o bebê. Ela ficou encarregada de cantar uma música d’O rappa’, junto com a banda.

Fernanda esperou quase quatro horas para entrar em cena e, querendo causar uma boa impressão, ela fez uma entrada alegre. Com o microfone na mão, a atriz começou a cantar ‘Vapor barato’, de Gal Gosta. Só que O Rappa tocou a música em outro tom. “E eu cantava como a Gal, digo, no tom dela, e eles era um ritmo diferente. Eles ficaram tentando puxar. Foi um desastre”, contou.

Depois do fim da música, ela terminou sua simpática apresentação. No dia seguinte, Fernanda recebe uma ligação de sua empresária. “Eu desci aqui no hotel e tinha duas mulheres conversando. Uma virou para outra e disse assim: ‘Você viu ontem o programa do Serginho Groisman? Viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada’”, finalizou aos risos. Veja os momentos escolhidos pela internet: