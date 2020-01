'A marvada carne', com Fernanda Torres, é atração do Cinema Falado

(foto: Tatu Filmes/Divulgação)

CINEMA FALADO CINEMA FALADO

SESSÃO E DEBATE





O imaginário caipira inspira o filme A marvada carne (foto), de André Klotzel, que será exibido nesta terça-feira (21), às 19h, no MIS Cine Santa Tereza, com entrada franca. Estrelado por Fernanda Torres e Adilson Barros, ele conta a história de Nho Quim, que deseja realizar dois sonhos: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Numa de suas andanças pelo interior, ele conhece Carula, garota louca para se casar, que não dá sossego à imagem de Santo Antônio. O elenco conta também com Regina Casé, Dionísio Azevedo e Geny Prado.





• • •





Lançado em 1985, o longa de André Klotzel será comentado pelo diretor mineiro Paulo Augusto Gomes. A promoção é do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e do Instituto Humberto Mauro. A sala fica na Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza.





HARMONIA

COM LUDMILLA





O grupo baiano Harmonia lança Sacanagenzinha, parceria com Ludmilla. Imagens do DVD gravado em Salvador, durante a primeira edição deste ano do projeto Melhor Segunda-Feira do Mundo, podem ser conferidas nas plataformas digitais e no canal do Harmonia. Além de Ludmilla, a banda dividiu os microfones com Felipe Araújo, Ferrugem, Tony Salles (do Parangolé) e Jamily.



(foto: Califórnia Filmes/Divulgação)





MOSTRA

COREIA DO SUL





Diretor de Parasita – com seis indicações ao Oscar –, Bong Joon-ho comprova a potência do cinema sul-coreano. Porém, outros cineastas de seu país também têm brilhado no cenário internacional, como é o caso de Hong Sang-soo, de 59 anos, cujos filmes vêm sendo exibidos em mostra que estará em cartaz até 2 de fevereiro no Sesc Palladium, com entrada franca. Nesta terça-feira (21), às 19h30, será exibido Filha de ninguém (2013). A jovem estudante de cinema Haewon (Jeong Eun-Chae, foto), que sonha em se tornar atriz, vive deslocada em Seul. Tudo se complica quando a moça descobre que os colegas falam mal dela por ter se relacionado com um professor casado, interpretado por Lee Sun-kyun. Na quarta-feira (22), no mesmo horário, estará em cartaz Hahaha, filme de Sang-soo sobre o encontro de um diretor de cinema e um crítico, que divagam sobre a viagem feita pela dupla no passado.





CASA FIAT

VELHA BEFANA





Até fevereiro, a Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários) oferecerá uma série de atividades especiais ligadas à exposição Percorsi italiani, em cartaz até 1º de março. A mostra aborda a forma como se deram os fluxos de migração da Itália para a América Latina, especialmente para o Brasil e a Argentina. Até 26 de janeiro, o público poderá participar do ateliê de férias A Velha Befana e aprender a confeccionar fantoches de palito e dedoches. Eles se inspiram na figura tradicional do folclore italiano que distribui doces para as crianças, símbolo de esperança. Informações: (31) 3289-8900.



(foto: DUHARTE/DIVULGAÇÃO)





BAHIA-CONGO

LAN LANH E SAGRACE





A percussionista baiana Lan Lanh lança Essa tristeza e Alegria vem, parcerias dela com a africana Sagrace Menga (foto), que mora no Rio de Janeiro com a família. Refugiada do Congo, Sagrace, além de cantora, trabalha como trançadeira e costureira. Lan Lanh conheceu a nova parceira durante uma das apresentações da banda Bomoko, que reúne refugiados do Congo, Angola e Haiti. Os dois singles estão disponíveis nas plataformas digitais.

(foto: Rafael Haranaka/Divulgação)



MÚSICA

OCÊ, OCEANO





O cantor, compositor e ator Anderson Primo (foto) lançou o EP Ocê, oceano, que conecta Minas Gerais, sua terra natal, ao Rio de Janeiro, para onde se mudou. A sonoridade mescla carimbó, eletrônico, pop alternativo e música brasileira. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais.