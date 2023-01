"A vida mentirosa dos adultos" empobrece romance de Elena Ferrante

A atriz Valeria Golino interpreta Vittoria, a tia da protagonista, que tem papel decisivo em sua formação (foto: Eduardo Castaldo/divulgação)





Causou certo rebuliço entre os fãs da escritora italiana Elena Ferrante o anúncio feito pela Netflix, em maio de 2020, de que iria adaptar para o formato de série o romance “A vida mentirosa dos adultos”. Dois anos antes, a HBO havia estreado a versão televisiva de “A amiga genial”, provavelmente o mais bem-sucedido livro da misteriosa escritora italiana, que protege sua identidade sob o pseudônimo Elena Ferrante.









Essa percepção ocorre ao descobrir a vida paralela que o pai mantém com a esposa do melhor amigo. Um caos se instala na cabeça da garota, obviamente. É em tia Vittoria que Giovanna encontra certo alento e entende que, de fato, este é o mundo que espera por ela, e que não há muito a fazer.





Figura ausente nas reuniões de família, Vittoria é persona non grata por seu estilo de vida. Livre das amarras sociais e sem papas na língua, ela não se importa de ser considerada uma mulher vulgar; afinal, suas maiores preocupações são as pessoas com quem realmente se importa.

Rebelde e mimada



É fato que a produção da Netflix traz esse dilema enfrentado por Giovanna (interpretada por Giordana Marengo). Contudo, concentra-se mais na descoberta da sexualidade e no comportamento rebelde da protagonista, sem se aprofundar nas razões que a levam a agir conforme age, de modo que, muitas vezes, Giovanna parece ser uma menina mimada, que se sente injustamente incompreendida por todos.





A hipocrisia que rodeia os adultos, entretanto, é bem representada na figura de Andrea (Alessandro Preziosi), pai de Giovanna. Intelectualizado e preocupado em mostrar que se importa com as causas sociais – é ligado aos movimentos de esquerda da cidade –, vive uma vida de luxo, regada a champanhe e caviar, que é compartilhada somente com os amigos mais próximos.





Nella (Pina Turco), a mãe de Giovanna, por sua vez, é uma editora de livros, o que lhe confere certo ar de intelectualidade, mas ela logo se mostra superficial e frágil em seus comportamentos.





Assim como na obra original, a tia desprezada pela família é a única mulher da série com personalidade forte e que faz valer a luta feminista, embora esse comportamento seja natural dela, e não represente um engajamento deliberado na causa.





Corrompendo tantos personagens e deixando a complexidade da obra de Ferrante de lado, a versão de Edoardo de Angelis para “A vida mentirosa dos adultos” demonstra que ainda não são todos os homens que conseguem fazer uma leitura à altura da obra da escritora e compreender seu discurso, belamente realizado por meio de metáforas e alegorias.





“A VIDA MENTIROSA DOS ADULTOS”

Série em seis episódios, disponível na Netflix