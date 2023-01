Mostra 'Mais que amigos' exibe curtas mineiros no Cine Santa Tereza

Rapper Clara Lima em cena do curta 'Nada' (foto: Rick Mello/divulgação)





O Cine Santa Tereza recebe neste sábado (7/1) a segunda edição da mostra “Mais que amigos”, idealizada pelo ator e diretor Beto Guerino. Realizado pela primeira vez em 2016, o evento está de volta devido ao momento especial vivido pelo organizador, que perdeu a mãe em 2022 e, a partir daí, decidiu batalhar por seus projetos engavetados.





“Marte Um”

O destaque é o curta “Nada” (2017), de Gabriel Martins, com participação dos atores Rejane Faria e Carlos Francisco, o casal protagonista de “Marte Um” (2022), do mesmo diretor. Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, este longa não foi selecionado.





Carlos Francisco tem trabalhado sob a direção de Guerino em um estúdio de dublagem, enquanto Rejane é amiga pessoal do curador desde a faculdade de teatro. “Vinte anos atrás, ela era a pessoa que mais chamava a minha atenção quando estava em cena durante as disciplinas da faculdade”, conta Guerino. Outro destaque de “Nada”, curta apresentado no Festival de Cannes, é a rapper Clara Lima.





Além de Rejane, Carlos Francisco e Clara, outra presença no curta ligada à produtora Filmes de Plástico é Karine Telles, que interpretou a Madeleine na novela “Pantanal”. A atriz também trabalhou em “No coração do mundo” (2019), dirigido pelos mineiros Gabriel e Maurílio Martins.





Com roteiro e direção de Armando Mendz, “Revertere Ad Locum Tuum” circulou por festivais nacionais, de onde saiu premiado. “Com teu sangue pagará”, dirigido por Ivo Costa, foi co-roteirizado por Guerino, enquanto “Estado itinerante”, de Ana Carolina Soares, recebeu o prêmio de melhor curta-metragem nos festivais de São Paulo e Brasília.





Outra atração da mostra é “Os filmes que não fiz”, do diretor, roteirista e produtor Gilberto Scarpa, que recebeu 30 premiações.





“Tenho a sorte todos serem filmes sensacionais” comenta Guerino. A próxima edição da mostra não deve demorar tanto. Guerino planeja convidar criadores de outros estados, bem como abrir espaço para estreantes.





“Conhecemos a dificuldade de viver de arte. Quando alguém estende a mão para a gente lá atrás, como aconteceu comigo e acontece com muita gente, isso nos dá mais entusiasmo e vontade para continuar essa trajetória, que não é fácil”, finaliza.

“MOSTRA MAIS QUE AMIGOS”

Neste sábado, (7/1), às 19h. Cine Santa Tereza. Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza. Entrada franca.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria