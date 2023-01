'Marte Um' ganha elogios do Indie Wire, respeitado site de cinema dos EUA

Cícero Lucas vive Deivinho em "Marte Um" (foto: Embauba Filmes/divulgação)

O longa mineiro "Marte Um" não disputará o Oscar de filme internacional, mas continua conquistando admiradores ao redor do mundo. O Indie Wire, respeitado site americano especializado em cinema, cobriu de elogios a produção dirigida por Gabriel Martins.





“Martins atinge um equilíbrio delicado que é extraordinariamente satisfatório do ponto de vista narrativo. É revigorante testemunhar o crescimento dos personagens fora dos ritmos tradicionais da maioria dos dramas americanos”, afirma Judy Dry.

“Graças aos atores profundamente habilidosos e à abordagem reservada de Martins do enredo, muito pouco é necessário para transmitir os sentimentos e anseios internos dos personagens. Ele prefere planos gerais focados em um único ator, mesmo quando outro é ouvido fora da tela”, observa a crítica americana.





“Marte Um” bateu a marca de 85 mil espectadores no Brasil. Em BH, ele continua em cartaz no UNA Cine Belas Artes. Também aposta no mercado internacional – os direitos foram adquiridos pela Array Releasing, distribuidora de Ava DuVernay (“Olhos que condenam” e “Selma”), que anunciou a exibição do longa este mês nas salas norte-americanas.